Adalet Bakanlığı’ndan Kılıçdaroğlu'nun 'Veysel Şahin' sorusuna cevap

Yayınlanma: 21.09.2023 - 13:52

Güncelleme: 21.09.2023 - 13:52

Adalet Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun “Veysel Şahin” sorularına yanıt verdi.

Bakanlık’tan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

“CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı sosyal medya paylaşımında bağımsız ve tarafsız Türk yargısını hedef alarak ortaya attığı iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

CHP Genel Başkanı’nın iddiasına konu olan hükümlü hakkında çeşitli suçlardan 13 yıl 10 ay hapis cezası verilmiştir. Hükümlünün Marmara 1 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda infazı devam ederken müdafiin itirazı üzerine Bakırköy 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesince 02/03/2023 tarihinde verilen 2022/93 sayılı değişik iş kararına karşı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yasanın öngördüğü usule uygun olarak itiraz edilmiştir. Bu itirazın değerlendirilmesi sonucu aynı mahkemece değişik iş kararının iptaline karar verilmiştir. İddiaya konu olan hükümlünün 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasının infazına devam edilmiştir. Bu safhada mahkemece verilen kararlar yargı süreçlerinin bir parçasıdır.

Hal böyleyken yargıya müdahale edildiği şeklindeki beyanlar bağımsız ve tarafsız Türk yargısını yıpratmaya matuftur.

Anayasa’nın 9’uncu maddesinde yer aldığı üzere; ‘Yargı yetkisi Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır.’ Yine 138’inci maddeye göre; ‘Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.’

Bu hakikati görmezden gelen ve millet adına karar veren yargı mensuplarına yönelik açıklamalarla adalete güveni sarsmaya çalışanlar asla amacına ulaşamayacaktır.”

“YARGI BAĞIMSIZ VE TARAFSIZDIR”

Bakanlığın resmi sitesinden yapılan yazılı basın açıklamasını sosyal medya hesabından alıntılayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, paylaşımında şunları belirtti:

“Bağımsız ve tarafsız yargıyı yıpratmak, adalete güveni sarsmak isteyen kötü niyetlilere asla geçit vermeyeceğiz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bağımsız yargı kararları üzerinden gerçekleştirdiği Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik iftiralarını ve hakaretlerini reddediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu, iddiasına konu ettiği hükümlünün aldığı cezadan mı rahatsız olmuştur? Yoksa yargılama sürecinin itiraz aşamasındaki iki karar arasında ‘1-2 saat’ geçmiş olmasına karşın yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçlarından hükümlü şahsın serbest bırakılmamasından mı rahatsız olmuştur? Basın açıklamamızda altını önemle çizdiğimiz gibi Türkiye Cumhuriyeti bir Hukuk Devletidir. Yargı bağımsız ve tarafsızdır. Yargıyı hedef alan sorumsuz açıklamalar ana muhalefet partisinin genel başkanına yakışmamaktadır. Bu seviyesiz ve sorumsuz tutumdan bir an önce vazgeçilmelidir. Yargı mensupları her suçla ve suçluyla hukuk içerisinde Anayasa ve kanunlardan aldığı güçle mücadele etmeye devam edecektir. Bağımsız ve tarafsız yargıyı yıpratmak, adalete güveni sarsmak isteyen kötü niyetlilere asla geçit vermeyeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.”

KILIÇDAROĞLU NE SORMUŞTU?

Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabından şu soruları yöneltmişti:

"Saray iktidarı kendi çıkarı ve siyasi yol haritası için yargı bağımsızlığını yok etti. Ülkemiz adına utanç verici kararlar, tek kişi istiyor diye alındı. Oysa bu kararlar, tutanakta da yazdığı üzere, Türk Milleti adına alınmalıydı.

Mafya babalarının, uyuşturucu baronlarının cirit attığı bir yere dönüştürülen ülkemizde, yargı da siyasilerle bağlantılı bu kişilere koruma kalkanı yapıldı.

Şimdi bu skandallardan bir yenisi ile ilgili hem Adalet Bakanı’na hem de HSK Başkanı’na soru soracağım. Yanıt alana kadar, sorumlular ortaya çıkana kadar da her gün soru sormaya devam edeceğim.

Yasa dışı bahis baronu olduğu ve milyarlarca USD’lik serveti bulunduğu iddia edilen Veysel Şahin hakkında verilen hukuksuz kararlar ile ilgili ilk sorum:

Yasa dışı bahis baronu olduğu iddia edilen Veysel Şahin'i tanır mısınız? Bu kişi hakkında hukuksuz bir biçimde verilen Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 02.03.2023 tarihli 2023/93 Değişik İş sayılı kararından ve aynı gün üstelik 1-2 saat sonra verilen aksi yöndeki Mahkemenin aynı sayılı ek kararından haberdar oldunuz mu?"