Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Zafer Partisi'nden istifa etti: 'Bu yönetim anlayışı ile maalesef...'
Adana Milletvekili İsmail Koncuk, “Birkaç kişi ile çıktığımız bu yolda, bu yönetim anlayışı ile maalesef daha ileri gidebilmek mümkün görünmüyor” diyerek Zafer Partisi’nden istifa ettiğini açıkladı.
İYİ Parti’den Adana Milletvekili seçilen İsmail Koncuk bu partiden istifa ederek Ümit Özdağ’ın liderliğini üstlendiği Zafer Partisi’ne katılmıştı.
Yaklaşık dört ay önce Zafer Partisi’ndeki Genel Sekreterlik görevini bırakan Koncuk partiden de istifa ettiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koncuk, “4 ay önce Zafer Partisi Genel Sekreterliğinden istifa etmiştim. Bu süreçte, Divan üyeleri Serdar Öztürk, Neslihan Seven, Bülent Kutlu, Jülide Yılmaz ve eski Sivas Milletvekili Mehmet Ceylan istifa etti. Hiçbir tedbir alınmadığı gibi bu istifalar ve gerekçeleri görmezden gelindi” dedi.
Koncuk, istifasına gerekçe olarak şunları kaydetti:
“Genel Sekreterlikten istifa gerekçelerim geçen 4 ay içinde maalesef hiç değişmedi, değiştirileceğine dair bir işaret de görmedim. Birkaç kişi ile çıktığımız bu yolda, bu yönetim anlayışı ile maalesef daha ileri gidebilmek mümkün görünmüyor. Bu sebeplerle Zafer Partisinden istifa ediyorum.”
Koncuk'un Zafer Partisi'nden istifası ile Meclis'teki bağımsız milletvekili sayısı 7'ye çıktı.
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