Adana’da görev yapan 830 muhtara bilgisayar verildi

Yayınlanma: 22.10.2023 - 12:42

Güncelleme: 22.10.2023 - 12:49

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, geçen yıl söz verdiği üzere; kentte görev yapan 830 muhtara, Muhtarlar Günü nedeniyle düzenlenen yemekte bilgisayarlarını teslim etti. Belediyeden yapılan açıklamada düzenlenen yemeğe katılamayan az sayıdaki muhtara da bilgisayarlarının en kısa sürede teslim edileceği belirtildi. Yemeğe Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, siyasiler, bürokratlar ve 800’e yakın muhtar katıldı. Yoğun katılım nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getiren Karalar, muhtarlara yönelik bilgisayar sözünü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. Göreve başladığından bu yana mali açıdan her geçen gün daha iyi hale geleceklerini defalarca dile getirdiğini kaydeden Karalar, “Büyük deprem nedeniyle Adana Büyükşehir Belediyesi’nin geliri bu yıl 1,8 milyar lira azaldı. Fakat biz hesap adamıyız. Gelirimizi, giderimizi, yapacağımız işi planlarız ve bütçe hesaplarımız büyük oranda tutar. Her şeye rağmen durumu günden güne daha iyi hale getiriyoruz” dedi.

'Geliri artırdık, hizmeti katladık'

Mazotun ve diğer girdilerin fiyatlarının katlanarak arttığını ama Adana Büyükşehir Belediyesi’nin halka hizmet yolunda mali sıkıntısının kalmadığını ifade eden Karalar, gelirin dört katından fazla borcu olan bir belediyeden, 2024 bütçesinde; geliri borcunun dört katına ulaşan bir belediye haline gelindiğini kaydetti. Karalar, “Bu mali disiplin başarısı muhtarlarımızın, halkımızın taleplerini daha rahat yerine getirebilmek adına gerçekleştirilmiştir. Bir önceki döneme göre şu ana kadar 3 kat fazla asfalt döktük. Buna rağmen mazot giderimiz azaldı. Borcu gelirinin 4 katı olan bir belediyeden, geliri borcunun 4 katı hale böyle geldik. Aldığımız iş makinelerinin tamamını, yaptığımız, yapacağımız altgeçitlerin tamamını, açtığımız ve açacağımız bulvarları, mahallelerimize, köylerimize yaptığımız hizmetlerin tamamını tek kuruş borçlanmadın yaptık” diye konuştu. Adana’da yapılan diğer bulvarlar, yollar, kreşler, su ve hizmetlerle ilgili bilgi aktaran Başkan Zeydan Karalar, “Allaha şükürler olsun Adana artık böyle kuvvetli ve muktedir” ifadelerini kullandı. Muhtarlar günüyle birlikte Cumhuriyetin 100. yılını da kutlayan Karalar, 22 Ekim’de başlayacak 100. yıl etkinliklerinin ve kutlamalarının ayrıntılarıyla ilgili bilgi verdi.