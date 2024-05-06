Adana’da görev yapan ebeye yazılı uyarı verildi, sendika harekete geçti: ‘Krem sürdün’ cezası

Yayınlanma: 06.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.05.2024 - 04:00

Sağlık emekçilerinin çalışma koşullarıyla ilgili tartışmaların ardı arkası kesilmiyor. Bunun son örneği de Adana’da yaşandı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ebe olarak görev yapan bir sağlık emekçisi geçtiğimiz aylarda nöbet sırasında krem sürdüğü ve bu sırada sedyeyle bir hasta geldiği anda halen krem sürmeye devam ettiği ve o hemen ayağa kalkmadığı gerekçesiyle ceza aldı. Hastane yönetiminin kınama cezası istediği sağlık emekçisine uyarı cezası verildiği öğrenildi. Konuya ilişkin hazırlanan tutanakta, “Saat 06.21 sularında kayıt görevlisi sekreterin işle meşgul olduğu ve arka tarafta ebenin oturduğu ve krem sürdüğü, saat 06.24’te alana sedyeyle hasta getirildiği, hasta ve yakınları alana girdiği andan itibaren ebenin hâlâ yerinde oturduğu ve aileyle iletişim kurarken ellerine ve kollarına krem sürmeye devam ettiği tespit edilmiştir” ifadeleri yer aldı.

HASTANEYE SUÇ DUYURUSU

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası (HEP-SEN) İç Anadolu Bölge Başkanı Çağdaş Erdem, söz konusu hasta yakınının MHP’li bir ilçe başkan yardımcısı olduğu ve bu kararın siyasi nedenlerden dolayı verildiğini söyledi. Sürece ilişkin bilgi veren Erdem, “Olay geçtiğimiz aylarda yaşanıyor. Sabah saatlerinde hasta gelmiş, o sırada eline krem süren arkadaşımız belgelerin kaşesiz olduğunu ve bu nedenden dolayı işlem yapamayacağını ifade ederek eksik olan evrakların tamamlanmasını istemiş. Hasta yakınları arkadaşımızı sürgün ettirmekle ve hizaya çekmekle tehdit etmiş. Bu gibi olaylar sağlık emekçilerinin başına sürekli geldiği için arkadaşımız tedaviyi yanındaki arkadaşına devretmiş” dedi.

Sürece tepki gösteren Erdem, “Burada hasta yakını doğrudan bir şikâyette bulunmuyor. Hastanede yetkili olarak tanıdığı birini arıyor o kişi soruşturma açtırıyor. Biz konuyla ilgili gerekli savunmamızı da yaptık. Ancak idare kamera kayıtlarında personele karşı tehdit unsuru olmasına ve üç kişinin imzaladığı durum bildiri tutanağı olmasına karşın konuyla ilgili hiçbir şey yapmıyor. Önce kınama cezası verdiler savunmamızın ardından kınama cezasını uyarı cezasına çevirdiler” ifadelerini kullandı. İl sağlık müdürlüğüne disiplin soruşturması başlatılmasıyla ilgili dilekçe verdiklerini ifade eden Erdem hastane yönetimi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını da söyledi.