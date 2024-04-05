‘Adana’da tarih yazdık’

Yayınlanma: 05.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.04.2024 - 04:00

Karalar, Adana büyükşehir sınırları içerisinde AKP’nin hiçbir ilçede belediye başkanlığı kazanamadığını da vurguladı. Karalar, çalışırken kesinlikle ayrım yapmadıklarını, hizmeti adaletli, tarafsız götürdüklerini söyledi.

Karalar “Tarih yazdık. Bundan sonra daha çok çalışmaya ve halka daha fazla hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu can bu bedende olduğu sürece hemşehrilerime hizmet edeceğim” dedi. Karalar, Çukurova Belediyesi önünde ilçe belediye başkanları ile birlikte gökyüzüne barış güvercinleri bıraktı.