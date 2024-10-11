Aday memurlarının ödemeleri tasarruf önlemine takıldı, emekçiler tepki gösterdi

Yayınlanma: 11.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.10.2024 - 04:00

Ticaret Bakanlığı’nda aylar önce Ankara’da eğitim gören aday memurların harcırah ve yolluklarının ödenmediği öğrenildi. Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, “İnsanlar kredi kartı ile harcama yaptılar. Zaten aldıkları maaşlarla geçinemiyorlar. Bu insanların yolluk ve harcırahlarını neden ödemiyorsunuz?” diyerek tepkisini dile getirdi.

Hamzaçebi, Ticaret Bakanlığı’nın aylar önce aday memurları eğitim için Ankara’ya çağırdığını söyledi. Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelen memurların yaklaşık 25 bin TL harcama yaptıklarını belirten Hamzaçebi, “Memurlar, bu harcamaların belgelerini teslim etmesine rağmen halen daha harcırah ve yolluklarını alabilmiş değil” dedi.

‘MAAŞLAR DÜŞÜK’

Hamzaçebi, harcırah ve yollukların tasarruf önlemlerine takıldığını düşündüklerini söyledi. Yüzlerce memurun çoğunun aylar önce harcamalarını kredi kartı ile yaptıklarına işaret eden Hamzaçebi, “Memur şimdi bu borcu nasıl ödeyecek? Harcırah ve yolluklar şimdi ödense bile yüksek enflasyon nedeniyle pula dönmüş durumda. Kuruma güvenilerek borçlanılan tutarlar için bir yandan faiz ödenirken diğer yandan alınacak ödemelerin enflasyon karşısında erimesi çalışan için çift taraflı kayıp demektir. Bu kadarına da pes. Bakanlık derhal memurunun harcırah ve yolluklarını ödemeli” diye konuştu. Emekçilerin maaşlarının zaten düşük olduğunu dile getiren Hamzaçebi, “Kiralar 20-25 binlerden başlıyor. Mutfak harcamasına artık yetişilemiyor. Bir de bunun üzerine memurun alacağı ödenmiyor. Tasarruf edecek bir tek memurun yolluk ve harcırahı mı kaldı? Genel müdürlerin harcırahları da böyle gecikiyor mu?” diyerek tepkisini dile getirdi. Hamzaçebi, bu kapsamda yaklaşık 1 500 civarında memur olduğunu söyledi.