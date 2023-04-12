Adaylığı tepkilere yol açan Necmi Kadıoğlu, 'feragat etti'ğini duyurdu: Haklılığımı ayaklar altına alarak...
Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden 5 yıl önce 'sağlık sorunlarını' gerekçe göstererek istifa eden Necmi Kadıoğlu, aday gösterildiği 14 Mayıs öncesi flaş bir karar aldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kadıoğlu, adaylıktan 'feragat etti'ğini duyurdu.
Siyaset arenasında partiler 14 Mayıs'taki seçimler için hazırlanan aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunarken birçok bölgede tartışmalar çıktı. AKP'de ise İstanbul 3. Bölge 8. sıradan aday gösterilen eski Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, tepki çekti. Görevinden 5 yıl önce 'sağlık sorunlarını' gerekçe göstererek istifa eden Necmi Kadıoğlu, milletvekili adaylığından çekildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Geçmiş davaları hakkında beraat ettiğini savunan Kadıoğlu, kendi adı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıpratılmaya çalışıldığını belirterek "Nefsimi ve haklılığımı ayaklar altına alarak buna müsaade etmeyeceğim. Bu sebeple milletvekili adaylığımdan feragat ettiğimin beyanıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da partim ve ülkem için çalışmaya devam edeceğim" açıklamasını yaptı.
Kadıoğlu, "Kamuoyunun Bilgisine" diyerek şu ifadeleri kullandı:
Kamuoyunun Bilgisine ; pic.twitter.com/icPmbyktv8— Necmi KADIOĞLU (@NecmiKADIIOGLU) April 12, 2023
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