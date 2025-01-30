Adaylık için yönergeye çalışan CHP’de önseçim sürecinin nisan ayında bitmesi planlanıyor: Kazanana tam destek

Yayınlanma: 30.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 30.01.2025 - 04:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki gün partisinin grup toplantısında artık yeni bir adımı başlattıklarını duyurarak partinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için nisan sonuna kadar bir süreç işleteceklerini açıkladı.

Bu kapsamda CHP kurmaylarının önseçimin koşullarını belirlemek için bir yönerge yazımı hazırlığında olduğu öğrenildi.

Önseçim şartlarının ilerleyen günlerde yapılacak merkez yönetim kurulu, parti meclisi toplantılarıyla netleşebileceğini söyleyen partililer, şimdilik konuyla ilgili “taslak fikirler” olduğunu aktardı. Buna göre; cumhurbaşkanı adaylığında önseçime başvuracak isimler için parti üyelerinden belli bir sayıda imza alma şartı ya da kurultay delegelerinden belli bir sayıda imza toplama zorunluluğu gibi şartlar düşünülüyor.

Başvurular için belli bir tarih aralığının duyurulacağını aktaran kurmaylar, “Duyurulan tarihten sonra adaylık başvurusu olmayacak. Yine oy verebilecek üyeler için de ayrı bir tarih aralığı açıklanacak. Biz üyelerimizin oy kullanabileceğini duyurduktan üç saat sonra partimize üç bin yeni üye geldi. MYK toplantımızda bir tarih belirledikten sonra o tarihe kadar üye olanların oy kullanabileceğini duyuracağız. Tabii ki oy kullanma şartlarını da yine MYK toplantımızda netleştireceğiz” dedi.

Önseçim için sandık kurulması sürecine ilişkin de bilgi veren kurmaylar “Bildiğimiz bir genel seçim gibi üye listelerinin illere ve ilçelere gönderilmesi süreci olacak. Listeler askıya çıkacak. Askıya itiraz süresi olacak. Önseçimin nerelerde yapılacağı duyurulacak. Bunun için sandık kurulları oluşturulacak ve seçimler ilan edeceğimiz tarihte yapılacak” ifadelerini kullandı.

‘BİRLİKTE VE GÜÇLÜ ÇIKARIZ’

CHP lideri Özel’in aday olup olmayacağına ilişkin de konuşan partililer, “Genel başkan kesinlikle aday değil. Bunu zaten söylemişti. Başkasının aday göstermesi gibi bir durum da söz konusu değil. Ekrem Bey’le Mansur Bey de zaten ‘Partim görev verirse hazırım’ diyerek aday olduklarını söyledi. Onun dışında başvuru şartlarını karşılayanlar da aday olabilecek” diye konuştu.

Parti içi yapılacak bir seçimin partiye zarar verme ihtimalini değerlendiren kurmaylar, “Muhalefetin adayının kim olacağıyla ilgili tartışmalar da partiye ayrı bir zarar veriyor. Burada adil bir yöntemle adayın açıklanmasının partiye faydası olur. CHP zaten önseçim geleneği olan bir parti. Bu süreçten en güçlü şekilde ve birlikle çıkarız” dedi.

Kurmaylar adaylık açıklaması için erken olacağına yönelik eleştirilerle ilgili de “Bu sene seçim isteyen bir partiyiz. Sadece adayımızı değil, kampanyamızı, seçim beyannamemizi de açıklayacağız. Yani erken seçimi bu yıl isteyen bir parti olarak adayımızı açıklamamız da uygun olacak” yorumunu yaptı.

BAŞKANLARIN FiKRİ ALINDI

Önseçimin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında bir ayrılık yaratması ihtimalini de değerlendiren partililer, “Genel başkanımız önseçimi partililerimizle konuştuktan sonra iki başkanla da değerlendirdi. Onların da fikri alındı. Ondan sonra bu açıklamayı yaptı. O yüzden sonuçta kim çıkarsa çıksın bir sorun olmayacaktır. Parti içi bir yarış olacak, sonunda kim çıkarsa herkes onu destekleyecek” ifadelerini kullandı.

YARGITAY’I ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Partiden yapılan açıklamaya göre; Özel’e ziyaretinde CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi ve Sevgi Kılıç ile İstanbul Milletvekili Zeynel Emre ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner eşlik etti. Ziyaretin yargının siyaset üzerindeki baskısına yönelik tartışmalar yapılırken gerçekleşmesi dikkat çekti.