Adaylık yarışı hızlandı: CHP İstanbul'da yerel seçimde hedef ilçe belediye sayısını 25'e çıkarmak

Yayınlanma: 01.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 01.12.2023 - 03:00

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler için CHP, belediye başkan adaylarını anketle kamuoyuna ve örgüte soracak. Milletvekilleri ve Parti Meclisi (PM) üyeleri, illerde öne çıkan aday isimlerini tespit edecek. Anketler ve profil tespit çalışmalarının ise aralık sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. İstanbul’da ise hedef, ilçe belediye sayısını 25’e çıkarmak.

Kulislere yansıyan iddialara göre, İstanbul’da CHP’nin yönettiği ve kazanmaya yakın olduğu ilçelerde sahada çalışma yapıldığı ifade ediliyor. İstanbul’da Avcılar, Bakırköy, Kadıköy, Şişli, Sarıyer, Maltepe, Ataşehir, Adalar ve Esenyurt belediye başkanlarının değişmesine kesin bakılıyor. Beşiktaş, Kartal, Beylikdüzü, Küçükçekmece ve Büyükçekmece’de mevcut belediye başkanlarının değişmesi beklenmiyor. Ataşehir’de CHP’li Onursal Adıgüzel, Çatalca’da Erhan Güzel, Silivri’de ise Doruk Bulut isimleri adaylıkta öne çıkıyor.

Öte yandan YSK kararına göre kamu görevlilerinin yerel seçimlerde aday olabilmesi için bugün saat 17.00’ye kadar görevlerinden istifa etmeleri gerekiyor.

