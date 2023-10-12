ADD Başkanı Hüsnü Bozkurt'tan 'Hamas mitingi' tepkisi: Sana ne kardeşim?

Yayınlanma: 12.10.2023 - 21:06

Güncelleme: 12.10.2023 - 21:06

ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, Samimi Haber'de gazeteci Canan Kaya'nın sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin öne çıkan başlıkları değerlendiren Bozkurt, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve HÜDA PAR'ın Yenikapı'da düzenleyeceği ortak mitinge tepki gösterdi.

Gelecek Partisi tarafından "Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’yla, Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu bu sabah yaptıkları telofon görüşmesinde pazar günü İstanbul Yenikapı miting alanında ‘Kudüs mitingi’ yapma kararı almış bulunmaktadırlar" sözleriyle duyurulan mitingin Türkiye için tehlikeli olabileceğini belirten Hüsnü Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'yi ortadoğu devletlerinin kendi aralarındaki mezhep ve petrol kavgalarına bulaştırmayacaksınız. Bulaştırma kardeşim sana ne ya? Adam kalkmış Hamas için miting yapacakmış. Geç... Sana ne?

Siyaset sorumluluk ister. Benim ADD Genel Başkanı olarak Türk ulusuna verdiğim bir sözüm var. Kafama estiği gibi davranamam. Siyasi partiler de böyle. Hamas veya İsrail'den yana olmak Türk ulusunun çıkarlarından yana mı değil mi? Bizi ne ilgilendiriyor ya? Rize'de, İstanul'da, Bingöl'de oturan yurttaşımızı ne ilgilendirir arkadaş?

Afgansitan'daki Taliban neyse Filistin'deki Hamas da odur. Ankara penceresinden bakacak olursak da ulusal çıkarlarımızı gözetiriz. Ulsuların ahbap çavuş ilişkisi yoktur, ulusal çıkarları vardır. Bizim ulusal çıkarımız böyle bir kavganın ülkemize bulaşmayacağını temin etmek, bu kavgada taraf olmamak. Ve eğer mümkünse iki tarafı uzlaştırmaktır."