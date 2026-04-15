ADD’den Tekin’e suç duyurusu: ‘Laiklik hiçe sayıldı, anayasayı ihlal etti’

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 11 Nisan'da İstanbul'daki bir etkinlik çıkışı kendisini “Antikemalist ve şeriatçı” olarak tanıtan Ali Akbaş’ın “Gargat - Kemalist Eseratin Gerçek Sahipleri” kitabıyla fotoğraf çekilmişti. Bu olay yurttaşların tepkisine neden olmuştu.

‘ANAYASAYI İHLAL’ YÖNÜNDEN SUÇ DUYURUSU

ADD tarafından Ankara Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığı’na Bakan Tekin hakkında “Türk Ceza Kanunu” (TCK) kapsamında; “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” (madde 216), “Görevi kötüye kullanma” (madde 257) ve “Anayasayı ihlal” (madde 309) yönünden suç duyurusunda bulunuldu. Şikayet dilekçesinde; “Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkaracak nesiller yetiştirme görevi bulunan bakan tarafından laiklik gibi temel bir ilke hiçe sayıldığından ‘Anayasyı ihlal’ suçu işlenmiştir” denildi.

‘MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU’NA DA AYKIRI’

ADD tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada ise “AKP’li Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kendini ‘Antikemalist ve şeriatçı’ olarak tanıtan Ali Akbaş adlı hadsizin kitap diye yayınladığı ‘Kemalist Esaretin Gerçek Sahipleri’ adlı paçavrayı tanıtmış, yanında Fırat İsmail adlı bir diğer tescilli Atatürk ve laik cumhuriyet düşmanı olduğu halde anılan paçavra ile fotoğraf çektirmekte de sakınca görmemiştir. Bu vahim durum, gençlerimizin eğitiminin emanet edildiği Milli Eğitim Bakanı tarafından gerçekleştirilmiş olduğundan anayasamızın hükme bağladığı devletimizin temel niteliklerinden laikliğe aykırılığı ve yanı sıra Milli Eğitim Temel Kanunu’nun ihlalini ortaya çıkartmıştır” denildi.