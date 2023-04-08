ADD: 'Laiklik Cumhuriyetimizin kilit taşı'

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 04:00

Laikliğin cumhuriyetimizin kuruluş felsefesinin temel ilkesi olduğuna dikkat çekilen açıklamada laikliğin, fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür yurttaşlar yetiştirilmesi olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Büyük Atatürk ve Kemalist Devrimciler, 1 Kasım 1922’de saltanatı ve 3 Mart 1924’de hilafeti kaldırarak ulus egemenliğini kesinleştirmiş, 10 Nisan 1928’de de devleti laikleştirmişlerdir” ifadeleri kullanıldı.

‘SAHİP ÇIKMAK GÖREVDİR’

Laiklik Günü’nün unutturulmaya çalışıldığı anımsatılan açıklamada, “Unutulmamalıdır ki laik Cumhuriyetimizi yaşatmadıkça, iç barışımızı korumak da Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünü sürdürmek de olanaklı değildir” değerlendirilmesi yapıldı. Açıklamada, “Türk ulusunun Laiklik Günü’nü kutluyor, bu vazgeçilmez ilkeyi sonsuza dek koruma ve savunma kararlılığımızı kamuoyuna duyuruyor, ülkemizi yöneten ve yönetmeye talip olan herkesi ve her kurumu laikliğe sahip çıkmaya çağırmayı görev sayıyoruz” denildi.