Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, İsmailağa'ya yakın isimleri ağırladığı ortaya çıktı!

Yayınlanma: 17.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.11.2023 - 03:00

Eğitimde dinselleştirmeye yönelik eleştirilere “Laik ve bilimsel eğitim konusunda attığımız adımlarla ilgili hiçbir sıkıntı yok” diyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in, bu sözlerden birkaç gün önce İsmailağa cemaatinin lideri Hasan Kılıç’ın imam olan oğlu Abdullah Kılıç’ın da aralarında bulunduğu bir grup cemaatçiyle görüştüğü ortaya çıktı.

Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2024 bütçesine ilişkin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda süren görüşmeler sırasında, milletvekillerinin tartışmalı protokoller ve mevzuat değişiklikleri üzerinden yaptığı laiklik eleştirilerine “Laik ve bilimsel eğitim konusunda attığımız adımlarla ilgili hiçbir sıkıntı yok” yanıtını verdi. Ancak Bakan Tekin’in, bu sözlerden iki hafta önce kamu kurum ve kuruluşlarına örgütlendiği kamuoyuna yansıyan İsmailağa cemaatinden bir grupla bir araya geldiği ortaya çıktı. İsmailağa cemaatinden isimlerin yönetiminde olduğu İhya İlim Hizmet ve Yardımlaşma Vakfı (İhya Vakfı), Bakan Tekin ile Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz’la görüştü.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Görüşme, vakıf tarafından 31 Ekim’de “Çalışmalarımız hakkında bilgi verdik. Nazik kabulleri için bakanımıza teşekkür ederiz” sözleriyle duyuruldu. Ziyarette yer alan isimlerin İsmailağa’nın bilinen isimleri olması ise dikkat çekti.

Mahmut Ustaosmanoğlu’nun ardından İsmailağa’nın liderliğini üstlenen Hasan Kılıç’ın Diyanet’te imam olarak görev yapan oğlu Abdullah Kılıç, Ustaosmanoğlu’nun kayınbiraderi Ahmet Vanlıoğlu’nun oğlu ve Diyanet’te başkanlık vaizi olarak görev yapan Masum Vanlıoğlu ile İhya Vakfı’nın kurucusu da olan imam İbrahim Yıldırım, görüşmede yer aldı.