Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den karma eğitimi hedef alan açıklamalar: Kız okuluna engel yok

Yayınlanma: 14.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.09.2023 - 03:00

“Gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz, veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli, isterse erkeklerin gittiği okullara gönderebilmeli” açıklamasıyla tepkilerin odağına yerleşen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gerici açıklamalar yapmaktan geri durmuyor.

Tekin bu kez de Yeşil Sol Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez’in soru önergesine yanıt verdi. İrmez bakanın söz konusu açıklamalarını TBMM’ye verdiği soru önergesinde, bakanlığın kız okullarına ilişkin bir çalışması olup olmadığını sordu. Önergeye yanıt veren Tekin, Milli Eğitim Kanunu’nun “karma eğitim” maddesini işaret ederek, “kız okullarının” açılmasına kanunen bir engel olmadığını belirtti.

2013-2018 arasında Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarı olarak görev yapan Yusuf Tekin, bir gecelik kanun hükmünde kararname ile profesörlük payesi verilerek rektör yapılan bilim insanı olarak da hafızalardaki yerini koruyor. Tekin, dört yıl boyunca rektörlük yaptığı üniversitede “birlikte yönetmeme” pratiği ve adrese teslim akademik kadro ilanlarını uygulamaya koyma becerileri ile de anılıyor.

MESCİTLER AÇILIYOR

Eğitim uzmanı Alaattin Dinçer’e göre Tekin’in müsteşarlık döneminden akılda kalan kimi gerici uygulamalar şunlardı: