ADD’den düğünde harem selamlık yapan muhtara suç duyurusu: Anayasayı ihlal etti

Yayınlanma: 04.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 04.07.2023 - 04:00

Bursa’nın Büyükorhan ilçesine bağlı Karaağız Mahallesi’nde düğün, kına ve asker uğurlama eğlencesinde kadın ve erkeklerin bir arada eğlenmesi, “dinen uygun olmadığı” gerekçesiyle muhtarlık ve köy derneğinin imzasıyla yasaklandı.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Hüsnü Bozkurt, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yasağa tepki göstererek “Türkiye Cumhuriyeti anayasa ve yasalarla yönetilen bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde böyle bir karar alınamaz. Bursa Valiliği ve İçişleri Bakanlığı gereğini, savcılar da görevlerini yapmalıdır” ifadelerini kullandı.

ADD, muhtar Arif Yılmaz ile dernek başkanı Hayri Sönmez hakkında suç duyurusunda bulundu. Dilekçede “Muhtar ve dernek başkanı olarak seçilen şahısların Türkçe hâkimiyeti, sorgulanması gereken ayrı bir konu olmakla birlikte anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılapları ile laik cumhuriyet ilkesine bağlı olarak görevlerini yapmaları gerekirken, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 2. maddesinde düzenlenen ve devletin temel niteliklerinden olan laiklik ilkesini hiçe saydığı aşikar” denildi.

Yılmaz ile Sönmez’in anayasayı ihlal ettiği, yasalara uymamaya tahrik suçu açısından soruşturma yapılması gerektiği, görevi kötüye kullanma suçu ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlunun da işlendiği aktarıldı. Dilekçede, “Aldıkları ortak kararın tüm halka dayatılması, düğün ve sünnet gibi eğlencelere karışılması, yetkisi olmamasına rağmen dine yönelik kararların alınmasının halkın güven ortamının sarsılmasına yol açabileceği” de vurgulandı.