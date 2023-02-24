ADD'den Erdoğan ve Bakanlar hakkında suç duyurusu

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 04:00

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlar Süleyman Soylu, Adil Karaismailoğlu, Mustafa Varank, Murat Kurum, Hulusi Akar, Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, deprem bölgesindeki 10 ilin valisi ve ilçelerin kaymakamları, Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’un sorumluları, ilgili müteahhitler, yapı denetim bürolarının sorumluları ve fiilleri görmezden gelen memurlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

YASALARIN GEREĞİ YERİNE GELMEDİ

Dilekçede, depreme ilişkin önlemleri almak, yasal düzenlemeleri yapmak, felaketlere anında müdahale sistemini kurmak ve işlevsel halde tutmak, yurttaşların ve tüm canlıların ölmemelerini, salgın hastalıkla mücadele etmemelerini, evsiz kalmamalarını, cenazelere ulaşabilmelerini ve birbirleriyle iletişimde kalmalarını sağlamak konusunda sorumlu olan ilgili kişilerin, yasaların gereğini kasten veya ihmal suretiyle yerine getirmediği vurgulandı.

‘KURUMLARIN İÇİ BOŞALTILDI’

Dilekçede “Cumhurbaşkanı öncülüğünde altı kez imar affı çıkarılmış, belediyelerin bina denetim ve yıkma yetkileri sınırlandırılmış, rant uğruna vatandaşların canına kast edilmiş, en azından felaket sonrası müdahale edeceğine güven duyulan kurumların içi boşaltılarak etkisiz halde bırakılmıştır” denildi.

Erdoğan’ın “tehdit” içerikli sözlerine de işaret edilen dilekçede, “yardım ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi”, “görevi kötüye kullanma”, “bilinçli taksirle öldürme”, “olası kastla birden fazla kişiyi öldürme ve yaralama”, “tehdit”, “hakaret”, “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi”, “haberleşmenin engellenmesi” suçlarının işlendiği kaydedildi.