ADD’den Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığına ilişkin açıklamalara tepki: ‘Hukuki temeli yok’

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), anayasayı anımsattı ve Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığı için “Hukuki temelinin olmadığı açık ve kesin” tespiti yaptı. ADD, muhalefete “Seçimlerin ve Cumhurbaşkanlığı makamının meşruiyetini zedeleyecek vahim bir yanlışa düşülmesini önleyin” uyarısında bulundu.

Cumhuriyet
Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 04:00
ADD’den Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığına ilişkin açıklamalara tepki: ‘Hukuki temeli yok’
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Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığına ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğu ve anayasa hükümlerinin herkesi bağlayan temel hukuk kuralları olduğu vurgulanan açıklamada, anayasanın 101. maddesindeki “Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir” hükmüne işaret edilerek “Bu hüküm yorum gerektirmeyecek kadar açık ve kesindir” denildi.

Bir kimsenin üçüncü defa cumhurbaşkanı adayı olabilmesinin tek koşulunun anayasaya göre Meclis’in seçimlerin yenilenmesine karar vermesi olduğu ve bu konudaki anayasa hükmünün de açık ve kesin olduğu kaydedilen açıklamada, “Bu açık ve kesin anayasa hükümlerine göre TBMM beşte üç çoğunlukla seçimlerin yenilenmesi kararı almadıkça mevcut cumhurbaşkanının, kendisi seçimlerin yenilenmesine karar vererek 2023 seçimlerinde bir defa daha aday olmasının önünde yasal engel bulunmadığı yolundaki kimi talihsiz açıklamaların hukuki temeli olmadığı da açık ve kesindir. ADD olarak yürütme, yasama ve yargı organlarımızın karar vericilerini, bütün idare makamlarını ve tüm siyasi partilerimizi anayasaya sadakatten ayrılmamaları ve anayasayı ihlal edecek, Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk devleti niteliğini ortadan kaldıracak, seçimlerin ve Cumhurbaşkanlığı makamının meşruiyetini zedeleyecek vahim bir yanlışa düşülmesini önlemek üzere görevlerini yapmaları konusunda uyarıyoruz” denildi.


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