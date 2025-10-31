Adem Soytekin'in tutuklanmasının ardından CHP'den Avukat Mehmet Pehlivan için 'tahliye' çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında 23 Mart'ta tutuklandıktan sonra "etkin pişmanlık"tan yararlanarak 10 Temmuz'da tahliye edilen iş insanı Adem Soytekin hakkında yeniden tutuklama kararı verilmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Başarır, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkem insanı tam bir hukuk sınavı veriyor! Gizli tanıklarla, iftiracılarla, itirafçılarla yürütülen soruşturmalar... Yazılmış hazır ifadelerin altına imza atanların etkin pişmanlıkla tahliyeleri… Koruma tedbiri yönünden son çare olarak başvurulması gerekirken, ilk etapta yapılan tutuklamalar… Vatandaşımız bunları öğrendi, şimdi yeni konumuz, Adem Soytekin örneğiyle karşımızda…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasına göre; İBB soruşturması kapsamında etkin pişmanlık anlaşmasıyla serbest bırakılan Adem Soytekin’in verdiği ifadeler, ‘çelişkili’ ve ‘gerçeğe aykırı’... Soytekin bu nedenle tekrar tutuklandı... Biz ilk baştan beri söylüyoruz, savcılık nihayet bu beyanların doğru olmadığını kabul ediyor!

Gelelim hukuk sınavı sorusuna: Adem Soytekin’in ‘çelişkili’ ve ‘gerçeğe aykırı’ beyanları gerekçe gösterilerek özgürlüğünden mahrum edilen kişiler serbest kalacak mı? İşte, Avukat Mehmet Pehlivan, bu ifadeler yüzünden şu anda cezaevinde. Ne zaman bırakılacak?"

"DERHAL SERBEST BIRAKILMALI"

"Bağımsız bir yargı ve hukuk devletinde buna mahkeme tarafından karar verilir ancak bizde savcılık çoktan bir açıklama yaptı ve 'Tutukluluk hali bu karardan etkilenmeyecek' dedi. Burada yetki aşımı var, fiili talimat var, yargı bağımsızlığının açık ihlali var!

Bir kez daha altını çiziyoruz; Türkiye bir hukuk devletiyse, yargı sorumluluğunu yerine getirmeli ve gerçeğin peşine düşmelidir. Yalana, iftiralara, zorla alınmış beyanlara dayanarak tutuklanan kim varsa özgürlüğüne kavuşturulmalıdır. Avukat Mehmet Pehlivan derhal serbest bırakılmalıdır!"