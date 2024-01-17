Aden Körfezi tezkeresi, TBMM'de kabul edildi
TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin tezkere TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak kabul edildi.
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