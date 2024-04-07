‘Adeta duvara sesleniyoruz’
Yerel seçimde Ardahan Çıldır Belediye Başkanlığı’nı iki oy farkla CHP’nin adayı Nurettin Aygün kazandı. Ancak AKP’nin itirazı üzerine her iki adayın da 452 oy aldığı belirtilerek yeni başkan kura sonucu belirlendi.
Yapılan kura çekilişinde AKP’li aday kazandı. Cumhuriyet’e konuşan Nurettin Aygün, “İki oy öndeydik. Ancak 10 dakika sonra kaymakamlık özel kalemi oyların eşit olduğunu açıkladı. Tutanaklarda daha önce geçersiz sayılan iki oyun AKP’ye yazıldığını gördük” dedi.
“İlçe seçim kurulu başkanı itirazlarımızı değerlendirmeye almadan birleştirme tutanağı tuttu” diyen Aygün, “Kanuna göre bu durumda kura çekimine gidilemez. Ancak hâkime hanım kura çekimini bize zorunlu kıldı. Kura çekimi katılsanız da katılmasanız da yapılıyor” diye konuştu.
İtirazlarının dikkate alınmadığını söyleyen Aygün şöyle konuştu: “Adliye koridorlarında seçim torbasının mührü yetkisiz bir kişi tarafından kırılıyor, oylar çıkarılıyor, bizim itiraz ettiğimiz zarfın üzerine yazılar yazılıyor. Ve bir kişi imzalıyor, seçim kurulu başkanı. Herkes şahit. Kameraları incelemesini istedik, kabul edilmedi. Adeta duvara seslenir gibi sesleniyoruz, bize geri dönüyor. Garabet bir durumla karşı karşı karşıyayız. Açılan sandık için suç duyurusunda bulunan hâkim, bizim bu konudaki başvurumuzu reddediyor.”
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