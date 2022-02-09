Adıgüzel: Geri ödeme kapsamına alınan Zolgensma değil, umut tacirliği yapmayın
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, SMA tedavisinde kullanılan ilaçların ödeme kapsamına alındığına dair haberlerle algı yaratılmaya çalışıldığını belirtti.
SMA Tip-1, Tip-2 ve Tip-3 hastalarının ilaç giderlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanması için aranan kriterlere ilişkin tebliğ Resmi Gazete’de yayınlandı.
Kullanım onayı ilk 4 uygulama için tek seferde ve sonraki her bir uygulama için ise ayrı ayrı verilmesi halinde ilaç giderlerinin SGK tarafından karşılanacağı bildirildi.
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ise konuyla ilgili kamuoyunda bir yanlış anlaşılma olduğuna dikkat çekerek iktidara "İnsanlara umut tacirliği yapmayın" diye tepki gösterdi.
Adıgüzel yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Bugün bir haber çıktı, SMA tedavisinde ilaçların devlet tarafından geri ödeme kapsamına alındığına dair. Bu haber yanlıştır. Zolgensma, yani gen tedavisi, ailelerin kampanyalar düzenleyip yardımlar topladığı değil, konu olan. Zaten ödeme kapsamında olan Sprinza isimli ilacın ödeme şartları değişti. Açıklanan bu. Yani kriterler vardı ilacı kullanmayla ilgili, onlarda bir miktar kolaylık sağlandı. Yoksa geri ödeme kapsamına alınan Zolgensma, gen tedavisi değil. İnsanlara umut tacirliği yapmayın.
Halbuki bu gen tedavisinin ödeme kapsamına da alınması son derece kolay. Çok yüksek meblağlar değil. Sadece yılda 100 çocuğumuzun faydalanacağı bir tedavi. Bir yılda 46 kere akaryakıta zam yapmışsınız. Bu zamların bir seferde 10 kuruşunu bu çocuklara ayırsaydınız bu çocuklarımız tedavilerden faydalanacak düzeydeydi, ama yapmadınız.
Zolgensma’nın tedavisi Türkiye’de mümkün ama Sağlık Bakanlığı buna da izin vermiyor. Burada açıklanan şey, zaten ödeme kapsamında olan Sprinza isimli ilacın ödeme koşullarındaki değişikliktir. Yoksa gen tedavisi geri ödeme kapsamına alınmış değildir.”
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