Bakanlıktan ‘SMA ilacı’ açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçların, 'Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu İlaçların Kişisel Tedavide Kullanılmalarını Değerlendirme Komisyonu' tarafından verileceğini, ilaca devam için test sonuçlarının uygun olması zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ‘Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’ Resmi Gazete’de yayımlandı.
Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan tebliğde, genetik, sitogenetik ve moleküler tetkiklere ilişkin düzenlemeler yer aldı.
Tebliğde, Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastalığına ilişkin düzenlemeler de bulundu.
SMA Tip-1 hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar, çocuk nörolojisi uzman hekiminin yer aldığı ilk 4 uygulama için 3 ay süreli, sonraki uygulamalar için 4 ay süreli SGK tarafından belirlenen 3’üncü basamak resmi sağlık kurumlarında düzenlenen sağlık kurulu raporuna istinaden, ‘Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu İlaçların Kişisel Tedavide Kullanılmalarını Değerlendirme Komisyonu’ tarafından verilecek.
"BEDELİ SGK TARAFINDAN KARŞILANACAK"
‘İlaç Kullanım Onayı’ ile SGK’nın belirleyeceği 3’üncü basamak resmi sağlık kurumlarında çocuk nörolojisi uzman hekimi tarafından her bir uygulama için ayrı ayrı reçete edilecek.
‘İlaç Kullanım Onayı’nın ilk 4 uygulama için tek seferde ve sonraki her bir uygulama için ise ayrı ayrı verilmesi halinde SGK tarafından bedeli karşılanacak.
‘Nusinersen Sodium’ etkin maddesini içeren ilacın, tescili yapılmış yenidoğan ve çocuk yoğun bakım servisi bulunan, bünyesinde çocuk nörolojisi uzmanının da yer aldığı, beslenme ve diyetetik ile fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin ‘multidisipliner’ bir yaklaşımla sunulabileceği kurumca belirlenen üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında kullanılması halinde kurumca bedeli karşılanacak.
Bahsi geçen düzenleme öncesinde SMA hastalarının başlangıç tedavisi sonrasında tedaviye devam edip etmeyeceğinin belirlenmesine yönelik kriterler çeşitli testlerle belirlenen skorlamalar üzerinden yapılıyordu.
Hastaların ve yakınlarının söz konusu testlerin uygulanması açısından, özellikle Covid-19 döneminde yaşadıkları zorluk ve mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla ilaca devam için söz konusu test sonuçlarının uygun olması zorunluluğu kaldırıldı.
İlgili Haberler
- Resmi Gazete'de yayımlandı: SMA ilaçlarını SGK karşılayacak
- Avustralya Başbakanı Morrison’dan cinsel istismara uğrayan kamu çalışanlarına özür
- SMA hastası Sevinç Nur'un ailesi yardım bekliyor: Ölmesini istemiyoruz
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
En Çok Okunan Haberler
- Çavuşoğlu, Taliban'ın Dışişleri Bakan Vekili ile görüştü
- İstasyonda drift yapmak istedi, aracın kapısından uçtu
- 'Ağır Yaşamlar' programının yıldızı yaşamına son verdi
- Erbaş'tan 9 Şubat mesajı: Sigara haramdır
- Asansörde ölü bulunmuştu: İtiraf geldi
- Şarkıcı Ebru Elver'e dolandırıcılık şoku
- Neşet Ertaş filmine mahkemeden tedbir
- Şanışer'den Murat Boz'a 'referandum' göndermesi
- Eylem yapan 250 Migros işçisinin işine son verildi
- İşte Falyalı suikastında ilk polis raporu