Adil Karaismailoğlu: 2016'da feribot ücreti 31 dolardı, biz şu an Osmangazi Köprüsü geçişinden 10 dolar alıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Osmangazi Köprüsü açılmadığı zaman feribot geçişi 31 dolardı. Biz sadece 10 dolar alıyoruz köprüden, vatandaş memnuniyetle kullanıyor" dedi. Fakat 2016 yılında geçiş ücreti 86 TL iken şu anda 185 TL oluyor.

cumhuriyet.com.tr
06 Ekim 2022 Perşembe, 02:47
Adil Karaismailoğlu: 2016'da feribot ücreti 31 dolardı, biz şu an Osmangazi Köprüsü geçişinden 10 dolar alıyoruz
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin düzenlediği çevrimiçi "Kentsel Sistemler ve Ulaştırmanın Yeni Yüzyılı" başlıklı 2022-2023 Akademik Yılı Yüksek Lisans Programları Açılışı ilk dersine katıldı. 

Karaismailoğlu, dolar/TL'nin 2,8 civarında olduğu 2016 yılının feribot ücretlerinin 31 dolar olduğunu söyleyerek bugün Osmangazi Köprüsü'nden 10 dolara geçilmesini ucuz göstermeye çalıştı. Karaismailoğlu, "2016 yılında Osmangazi Köprüsü açılmadığı zaman kısıtlı araç olmasına rağmen feribottaki geçiş ücretleri 31 dolardı. Biz sadece şu anda 10 dolar alıyoruz köprü geçişinden, vatandaşımız memnuniyetle kullanıyor" dedi.

2016'da 1 doların karşılığı 2,8 lirayken, bugün bir kere daha rekor kırarak 18,58 liraya ulaşmış durumda. Bakan Karaismailoğlu'nun, 2016 yılını işaret ettiği geçiş ücreti 86 TL'ye denk geliyor. Bakan, bu yılı söyleyerek "şu anda 10 dolar alıyoruz" dedi ama bu rakamsa 185 TL'ye tekabül ediyor.

"AYRICA SAATLERCE SÜREN GEÇİŞ ARTIK 5 DAKİKAYA DÜŞTÜ"

Karaismailoğlu derste şöyle konuştu:

  • 2021 itibarıyla e-Devlet'in 56 milyon kullanıcısı var. Artık hayatımızın bir parçası oldu. Osmangazi Köprüsü'nden şu an 60 bine yakın araç geçiyor. Bunun alternatifi feribottu. Köprü açılmadan önce 10-15 bin taşıma kapasitesi yoktu feribotların. Osmangazi Köprüsü olmasaydı bu trafiğin yüzde 70'i sağlanamayacaktı. 2016 yılında Osmangazi Köprüsü açılmadığı zaman kısıtlı araç olmasına rağmen feribottaki geçiş ücretleri 31 dolardı. Biz sadece şu anda 10 dolar alıyoruz köprü geçişinden, vatandaşımız memnuniyetle kullanıyor. Ayrıca saatlerce süren geçiş artık 5 dakikaya düştü.

  • İstanbul Havalimanı da kamu-özel iş birliği, hem yatırım hem de değer açısından dünyanın başarılı projelerinden birisi. Burası da 70 milyon metrekare bir alanda, ekonomik değeri eksi olan bir alanda 10 milyar avroluk bir yatırımla üretilmiş ve 25 yıllık kamu- özel iş birliği sayesinde toplamda 26 milyar avroluk, devletimize gelir sağlayacak, dünyanın en kıymetli projelerinden bir tanesidir.

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