Adil Karaismailoğlu: 2016'da feribot ücreti 31 dolardı, biz şu an Osmangazi Köprüsü geçişinden 10 dolar alıyoruz

06 Ekim 2022 Perşembe, 02:47

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin düzenlediği çevrimiçi "Kentsel Sistemler ve Ulaştırmanın Yeni Yüzyılı" başlıklı 2022-2023 Akademik Yılı Yüksek Lisans Programları Açılışı ilk dersine katıldı.

Karaismailoğlu, dolar/TL'nin 2,8 civarında olduğu 2016 yılının feribot ücretlerinin 31 dolar olduğunu söyleyerek bugün Osmangazi Köprüsü'nden 10 dolara geçilmesini ucuz göstermeye çalıştı. Karaismailoğlu, "2016 yılında Osmangazi Köprüsü açılmadığı zaman kısıtlı araç olmasına rağmen feribottaki geçiş ücretleri 31 dolardı. Biz sadece şu anda 10 dolar alıyoruz köprü geçişinden, vatandaşımız memnuniyetle kullanıyor" dedi.

2016'da 1 doların karşılığı 2,8 lirayken, bugün bir kere daha rekor kırarak 18,58 liraya ulaşmış durumda. Bakan Karaismailoğlu'nun, 2016 yılını işaret ettiği geçiş ücreti 86 TL'ye denk geliyor. Bakan, bu yılı söyleyerek "şu anda 10 dolar alıyoruz" dedi ama bu rakamsa 185 TL'ye tekabül ediyor.

"AYRICA SAATLERCE SÜREN GEÇİŞ ARTIK 5 DAKİKAYA DÜŞTÜ"

Karaismailoğlu derste şöyle konuştu: