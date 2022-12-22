Adil Karaismailoğlu'ndan asgari ücret yorumu: 'Gayet iyi rakam'

22 Aralık 2022 Perşembe, 22:41

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Habertürk TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 2023 yılı asgari ücretinin 8 bin 506 TL olarak belirlenmesine değinen Karaismailoğlu, "Çalışanlar daha fazla üretecek, kazanacak. Gayet iyi rakam. İnşallah ülkemizde pozitif gelişmelere yol açacak" dedi.

"Enflasyonla mücadele geri adım atılmadan devam edecek" diyen Karaismailoğlu, "Onu da takip edeceğiz. İnşallah daha bereketli olacak. Sonuçta çalışanların cebine iyi para girecek, daha fazla çalışarak işverene getiri olarak dönecek. Bizim çalışanlarımıza da aynı oranlarda yansıyacak" ifadelerini kullandı.

EKREM İMAMOĞLU'NA SİYASİ YASAK KARARI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik hapis cezası ve siyasi yasak kararını yorumlayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

Sonuçta mahkeme kararı. Doğru ya da yanlış bulmak haddime değil. Kesin olmayan bir karar var. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz... Mahkeme millet adına karar verir. Burada yanlışlık, düzeltilmesi gereken bir nokta varsa istinafı, var Yargıtay'ı var. Bir yanlış varsa sonuçta düzeltilir. Sonuçta mahkemenin almış olduğu ara karardır bu. Kesinleşmesi için önümüzde süre var.





O yüzden bugün karara sevinmek veya üzülmek farklı bir şey. Karar sonucunda etkilenenlere baktığınızda zannederseniz maç kazanmış, bu da trajikomik bir hikaye. Önümüzde cumhurbaşkanlığı seçimi var. Adayların birbirine operasyon çekmek şeklinde düzenlemeler trajikomik.Yapılan işleri denetleyen kanunların belirlemiş olduğu mevkiler, makamlar, mahkemeler var. Bir süreç varsa karşılığında süreç var. Yargı kararının, kesin olmayan karar sonucunda gösterilen tavır trajikomiktir.

"İSTANBUL'DA TAKSİ SORUNU VAR"

İstanbul'da taksi sorunu olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Evet, kabul ediyoruz. Ama İstanbul'da toplu taşıma sorunu var. İstanbul'da otobüsler çalışıyor mu? Hayır, beklersin otobüsler gelmez. Otobüsler yolda kalıyor. Metroda merdivenler çalışmıyor. Siz oradaki hizmeti yerine getirmeyeceksiniz, sonra taksiye takılıp kalacaksınız. Taksideki sıkıntı şoförün yolcu almaması, kötü davranması, bunları eleyecek olan da büyükşehir belediyesi. Geçen yıl 1000 tane ihtiyaç fazlası olan minibüs taksiye dönüştürüldü. Bunları hızlıca uygulamaları gerekir" diye konuştu.

Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"İşletilmekte olan sistemin kaliteli olarak ilerlemesi için mutlaka denetim, aplikasyon, aracın takip edilmesi. Boş taksileri doldurduğunuzda otomatikman 5 bin taksi ilave etmiş oluyorsunuz. UKOME bir kuruldur, tartışır karar verir. Siz belediye taksicilik yapsın diye karar getiriyorsunuz. UKOME buna karşı çıkmış, yasal olmayan durumu değerlendirmiş."

KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

Kanal İstanbul ile ilgili de konuşan Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul dünyanın en büyük altyapı projesi. Fizibiliteleri çıkmıştı, her şeyi hazır. Öncelikle ulaşım yolları yaparak ana ihaleye geçecektik. Covid-19 salgın süreci, küresel dengeler oldu. Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattımızın önemli hattı yapılıyor" dedi.

"Şu anda Kanal İstanbul çalışması yürüyor" diyen Karaismailoğlu,"Bir taraftan imar planları yapıldı. Ulaşım yolları devam ediyor. Kanal İstanbul devletimizin bütçesinden para çıkmadan, kendi gelirleri ile kendini finanse edebilecek bir proje olarak hayata geçecek. Özellikle Karadeniz kıyısında dünyanın en büyük limanlarından bir tanesini yapacağız. Bu bir su yoludur. Yüzde 70 kanal formatında olan yerdir burası. Küresel dengelerin değişmesi, İstanbul Boğazı'na daha büyük baskı yapacak. Gemi sayıları artacak. Buna bir tedbir almak alternatif güzergah göstermek lazım" ifadelerini kullandı.