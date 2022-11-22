Bakan Karaismailoğlu'na isyan etti: Yüzde 97 AKP’ye oy veren ilçenize 20 yıldır bir yolu yapamadınız

22 Kasım 2022 Salı, 12:24

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bütçesi görüşüldü. Komisyonda söz alan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’ın Sincik ilçesindeki yol sorununa ilişkin Bakan Adil Karaismailoğlu’na seslendi.

Tutdere, Bakan Karaismailoğlu'na yönelik şu ifadeleri kullandı:

“2018 yılında milletvekili olarak seçildik. Geldiğimiz günden bu yana defalarca hem Plan Bütçe Komisyonu’nda hem Genel Kurul’da dile getirdiğimiz, takip ettiğimiz Gerger yolunun temelini cuma günü attınız. Teşekkür ediyoruz, Allah hayırlı uğurlu etsin. Davet etseydiniz de mutlaka gelirdim. Adıyaman'ın milli bir meselesi var, Gerger yolu gibi bir de bizim Çelikhan yolumuz var. Çelikhan yolu, halk arasında ‘ölüm yolu’ olarak bilinir. Uzun süredir yapılması için hükümetiniz ve sizden önceki bakanlar söz verdi, defalarca yapacaklarını söylediler ancak bugüne kadar Çelikhan yolu için adım atılmadı. Biz, bu konuyu defalarca Karayolları Genel Müdürü’müze ilettik, soru önergeleri verdik. ‘Haklısınız’ diyorlar ancak bir türlü Çelikhan yoluna başlamıyorsunuz.

“YÜZDE 97 AKP’YE OY VEREN ŞAMPİYON İLÇENİZE 20 YILDIR BİR YOLU YAPAMADINIZ”

‘Viyadükler yaptık, tüneller yaptık’ dediniz. Burası Adıyaman Çelikhan-Malatya yolu, şehirlerarası bir yol. Uydu görüntülerinden bile virajları görüyorsunuz. ‘Yusufeli Barajı’nın etrafına 57 km uzunluğunda tünel yaptık’ dediniz, 57 km uzunluğundaki Adıyaman Çelikhan-Malatya yolunu bir türlü yapamadınız. 20 yıl geçti, bu yolu yapmadınız" diyen Tutdere sözlerine şöyle devam etti:

"Bu, sizin iktidarınızın ayıbıdır; 57 kilometrelik yolu yapamadınız Sayın Bakan. Çelikhan yolu yapılmayı bekliyor. Biz, sizlerden, özellikle iktidar olarak Çelikhan yolunu yapmanızı bekliyoruz. Sincik ilçemiz, AK Parti’ye desteğiyle bilinen bir yer. Yüzde 97 AKP’ye oy veren şampiyon ilçenize 20 yıldır bir yolu yapamadınız, Sincik yolunu yapmadınız. Ben her Sincik’e gittiğimde hemşirelerimiz, ‘Üç defa, dört defa oy şampiyonu yaptık fakat bize bir yol yapmadılar, biz hakkımızı helal etmiyoruz’ diyorlar.