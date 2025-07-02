Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere: İller Bankası’ndan 50 milyon TL kesinti yapıldı

Adıyaman Belediyesi’nin temmuz ayı olağan meclis toplantısı, Tutdere başkanlığında yapıldı. Toplantıda 13 ana gündem ve altı ek gündem maddesi olmak üzere toplam 19 madde görüşülerek karara bağlandı.





Toplantının açılışında konuşan Tutdere, belediyenin yürüttüğü çalışmalar ve devam eden projelere ilişkin meclis üyelerini bilgilendirdi.





"50 MİLYON TL KESİNTİ YAPILDI"





İller Bankası’ndan belediyeye aktarılan ödenekten, 2010 yılı ve sonrasına ait memur ve emekli sandığı keseneklerinden kaynaklı olarak 50 milyon TL kesinti yapıldığını aktaran Tutdere, bu durumun belediyenin mali dengesini zorladığını belirtti.





Tutdere, “Bu kesinti, hizmet binamız başta olmak üzere bazı yatırımlarda ve hakediş ödemelerinde aksamalara neden oldu. Ancak biz Adıyaman Belediyesi’yiz; mutlaka bir yolunu bulur, hizmetlerimizi aksatmadan sürdürürüz. Çünkü halkımız hala depremle mücadele ediyor, yaralarını sarmaya çalışıyor. Biz de zamanla yarışıyoruz. Kaynak sorunlarını aşmak, yeni çözümler üretmek ve şehrimizin ihtiyaçlarını karşılamak bizim sorumluluğumuzdadır. Bu görev, hem meclisimizin hem de tüm ekibimizin ortak sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.





Tutdere, konuşmasının sonunda meclis üyelerine katkıları için teşekkür ederek, alınan tüm kararların Adıyaman halkının yararına olacağını vurguladı.