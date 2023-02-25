Adıyaman'da OHAL Valisi hasarlı binaya memur çağırdı
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, cumhurbaşkanlığı genelgesince deprem bölgesindeki kamu kurum ve kuruluşlarındaki idari personelin idari izinli sayılmasına karşın, 21 Şubat’tan itibaren kanuni izinli olmayan personeli normal mesaiye çağırdı. Vali Çuhadar, yazısında, mesaiye gelmeyen personele gerekli yasal işlemin uygulanacağını belirtti. Büro-İş Başkanı Alay Hamzeçebi, personelin hasarlı binalarda çalıştırılarak can güvenliğinin hiçe sayılmasına tepki gösterdi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, çıkarılan genelgeyle kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan işçilerin esnek çalışma yöntemine geçişi ve diğer personelin de idari izinli sayılmaları kararı alındı.
Ancak Adıyaman Valiliği İl OHAL Bürosu’nca yapılan açıklamada, “Görülen lüzum üzerine, kolluk kuvvetleri, sağlık hizmetlerini ve 112 Acil çağrı merkezi hizmetlerini yürüten personel ile kanuni izinliler hariç, diğer personeller 21.02.2023 tarihinden itibaren normal mesaiye geleceklerdir. Kurum amirlerince mesaiye gelmeyen personeller hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağı ilanen duyurulur” ifadelerine yer verildi.
Depremin yıkıma yol açtığı, çok sayıda kamu binasının ise ağır hasar aldığı kentte, valiliğin kamuda çalışan emekçileri “göreve çağırma” kararı tepki çekti.
Büro-İş Başkanı Alay Hamzaçebi, yaptığı açıklamada, 3 büyük depremin ardından kentlerdeki çok sayıda kamu binasının yıkıldığını veya ağır hasar gördüğünü belirtti. Personelin can kayıplarının olduğuna dikkat çeken Hamzaçebi, “Bilim insanları bölgede depremlerin devam edebileceği konusunda uyarıyor. Bazı vali ve kaymakamlar, uyarıları dikkate almadan çoğu il dışında olan ve barınma sorunu yaşayan, psikolojik desteğe ihtiyacı olan kamu çalışanlarını hasarlı binalarda çalıştırmak için göreve çağırıyor” dedi.
(Alay Hamzaçebi)
Personelin can güvenliğinin hiçe sayıldığını belirten Hamzaçebi, OHAL vali ve kaymakamlarının keyfi uygulamalarının önüne geçilmesini, kamu binalarında hasar tespiti yapılmasını ve depreme dayanıklı yeni kamu binaları yapılana dek geçici konteyner kurulmasını önerdi.
KAMU BİNALARI YERLE BİR
Adıyaman kent merkezinde yıkılan binalar arasında apartmanların yanı sıra Adıyaman Belediyesi, AFAD İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, PTT, Türk Telekom ve Orman İşletme Müdürlüğü binaları da yer almıştı. Yıkımın en fazla olduğu yerler ise sırasıyla Adıyaman Valiliği’nin de yer aldığı Müftülük Caddesi, Karapınar Caddesi, Yeni Mahalle, Ali Paşa, Sümerpark ve Cumhuriyet Mahallesi olmuştu.
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