Adıyaman'da barakada kalan depremzede: 'Nerede hükümetimiz?'

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’a 13 aileden 32 kişinin birlikte kaldığı barakayı gösteren Adıyamanlı depremzede, “Üç gün boyunca iş makineleri Adıyaman girişinde bekletildi. Yazık bu insanlara. Nerede hükümetimiz? İnsanlara sesleniyorum; insanları kandırıp oy alıyorlar, bugün neredeler? Binlerce insanımız öldü, enkaz altındalar, yetkililer neredeler” diye sordu.

ANKA
Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 00:46
Adıyaman'da barakada kalan depremzede: 'Nerede hükümetimiz?'
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Muğla Milletvekili Mürsel Alban ve Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı Adıyaman’da yurttaşların sorunlarını dinledi.

"NEREDE HÜKÜMETİMİZ?"

Adıyamanlı bir depremzede, Engin Altay’a 13 aileden 32 kişinin birlikte kaldığı barakayı göstererek, “Üç gün boyunca iş makinaları Adıyaman girişinde bekletildi. Yazık bu insanlara. Nerede hükümetimiz? İnsanlara sesleniyorum; insanları kandırıp oy alıyorlar, bugün neredeler? Binlerce insanımız öldü, enkaz altındalar, yetkililer neredeler? Bunu kabullenmek mümkün değil” diye konuştu.

Engin Altay ise deprem sonrası yaşanan mağduriyetlere ilişkin, “Büyük bir hazırlıksızlık ve beceriksizlik de var” dedi.


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