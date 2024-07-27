Adıyaman’da yurttaşlar sorunlarının çözülmesi için konteyner kent önünde eylem yaptı

Yayınlanma: 27.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.07.2024 - 04:00

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde altyapısı tamamen yerle bir olan Adıyaman’da su krizi büyüyor. Temiz suya ulaşamayan depremzedeler, Besni yolu üzerinde bulunan Altınşehir Konteyner Kent’in önünde trafiği keserek eylem yaptı. Olaya polis ve çevik kuvvet müdahale etti. Eyleme katılan ve Cumhuriyet’e konuşan R.Ş., “Geçen yılın nisan ayından beri buradayız. Normalde şebeke suyunu bir şekilde kullanıyorduk. Ancak 20 gün önce şebeke suyu yerine kuyu suyu vermeye başladılar” dedi. Su değişimi sonrası birçok kişinin sağlık sorunu yaşadığını iddia eden R.Ş., sözlerine şöyle devam etti: “Yetkililere ulaşmaya çalıştık. Bir AFAD görevlisi ‘Rahatsız oluyorsanız dışarıdan hazır su alın’ dedi. Durumumuz olsa burada işimiz ne? Sapsarı renkli bir su veriliyor. Kokusu da kötü, abdest bile alamıyoruz. Zaten konteyner kentte yaşamak yeterince zor. Başka mahalleden su getirmeye çalışıyoruz. Temiz suya doğrudan ulaşmak istiyoruz.”