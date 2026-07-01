Adli kontrolle serbest bırakılan Tamar Tanrıyar: 'Cumhurbaşkanımızın beni kabul etmesini isteyeceğim'

Başta CHP lideri Özgür Özel olmak CHP'li isimleri özel hayatları üzerinden hedef aldığı çirkin iddialarla adını duyuran Tamar Tanrıyar, son yayınında ise AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la akraba Albayrak ailesini Turkuvaz Medya üzerinden hedef tahtasına koymuş, hemen ardından hakkında açılan soruşturma kapsamında da gözaltına alınmıştı.

Tanrıyar, adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabından yeni bir video yayımladı. Destekçilerine teşekkür eden Tanrıyar, “Sessiz çoğunluk ve bu son olayda nasıl harekete geçtiğini gördüğüm Cumhur İttifakı’nın tabanı… Ben ne diyeyim dostlar size? Hatta paralel CHP’nin ne olduğunu ortaya çıkardığımı gören sol görüşlü arkadaşlar da beni hiç yalnız bırakmadı" dedi.

Eşi Can Tanrıyar'a "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasını sorduğunu ve onun da "Şaka mı yapıyorsun? Böyle bir şey yok" dediğini söyleyen Tamar Tanrıyar, Erdoğan'la görüşmek için randevu talep edeceğini belirtti.

Tanrıyar, "Bir şekilde Cumhurbaşkanımızın beni kabul etmesini isteyeceğim ve randevu talep edeceğim. Hatta yapmam gereken o kadar çok haber var ki… Ama önce Cumhurbaşkanımızla paylaşmam lazım onları. Böyle buradan seslenerek değil, resmi yoldan bir talepte bulunacağım. Bana iftiralar atmaya kalkanlara cevap bile vermeyeceğim ama sessiz çoğunluk emin olsun diye, o iftiracılara değil ama sessiz çoğunluğa bazı şeyleri anlatmam gerektiğine inanıyorum" dedi.

Can Tanrıyar’ın eşi Tamar Tanrıyar hakkında, ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ ve ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca resen soruşturma başlatılmış, gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar, polisteki işlemlerinin ardından Kuşadası Adliyesi’ne sevk edildi. Kuşadası’nda Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınan Tanrıyar ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ iddiasıyla sevk edildiği sulh ceza hâkimliğince ‘yurt dışına çıkış yasağı’ ve ‘imza atma’ koşuluyla adli kontrolle serbest kalmasına karar verildi. Savcılık kararıyla Tamar Tanrıyar’ın tüm dijital materyallerine de el konuldu.