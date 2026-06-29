Sabah'ta 'Tamar Tanrıyar' şüphesi: Yakalandı mı, teslim mi oldu?

"Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Tamer Tanrıyar, bugün Kuşadası'nda gözaltına alındı.

Kuşadası Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile İstanbul Adliyesi'ne bağlanan Tanrıyar'ın, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu kapsamında ifadesi alındı.

Savcılık ifadesinin ardından sulh ceza hakimliği, Tanrıyar'ın adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verirken tüm dijital materyallerine el konuldu.

EMNİYET 'YAKALANDI', YARGI 'TESLİM' OLDU DEDİ

Tanrıyar'ın Erdoğan'ın damadının ailesinin sahip olduğu Turkuvaz Medya'yla ilgili ortaya attığı iddia sonrası gelen bu soruşturma ve gözaltının yankıları sürerken Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Turkuvaz Medya bünyesindeki gazetesinin yazarlarından Dilek Güngör, gazetenin müdürü Halit Turan'ın Tanrıyar'a yönelik gözaltıyla ilgili Marmaris Deniz Liman Şube Müdürlüğü’nün açıklamasını aktardığı paylaşımını alıntıladı.

Buna göre Tanrıyar için Marmaris Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Kuşadası Pasaport Büro Amirliği'nin koordineli çalışmasıyla, kruvaziyerin tur bitiş tarihi olan bugün (29 Haziran) önlem alındı. Tanrıyar, Kuşadası Deniz Hudut Kapısı’ndan ülkeye giriş yaptığı esnada yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında ise Tanrıyar'ın bugün sabah saatlerinde bulunduğu ülkeden kendisi gelerek Kuşadası’nda teslim olduğu belirtilmişti.

"KİMLE BAĞLANTILI ÇIKACAK?"

Tanrıyar'ın gözaltına alınmasıyla ilgili savcılık ve emniyet'ten farklı açıklamalar gelmesine dikkat çeken Güngör ise sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Emniyet ‘yakalandı’ açıklaması yaparken, savcılık niye ‘teslim oldu’ bülteni geçti. Tuhaf! Bu arada serbest bırakmışlar, dijitallerine el koymuşlar! İnşallah dijitalleri yok etmemiştir, kimle bağlantılı çıkacak merak ediyorum."