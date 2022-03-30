Adnan Oktar'dan itirafçı olacaklara tehdit notu: 'Sen bir tanemizsin'
Aralarında Adnan Oktar'ın avukatlarının da bulunduğu 8 şüphelinin itirafçı olmak isteyen cemaat üyelerini tehdit ettikleri öğrenildi.
Adnan Oktar cemaatine yönelik dün İstanbul merkezli 2 ayrı operasyon düzenlendi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi 215 sanık hakkında yerel mahkemece verilen kararı bozmuş, 61 kişi tahliye olmuştu.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine, 61 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda sanıklardan 32'si yakalandı
İTİRAFÇI OLACAKLARA BASKI
Cemaate yönelik ikinci operasyon da İstanbul merkezli olarak 4 ilde gerçekleştirildi. Aralarında Adnan Oktar'ın avukatlarının da bulunduğu 8 şüphelinin, itirafçı olmak isteyen kişileri tehdit ettikleri belirlendi. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 4 avukat gözaltına alındı. Adnan Oktar'ın avukatlarına ait İstanbul'da 2, Ankara'da da 1 ofiste arama yapıldı. Avukatların cemaatteki kadınların görüşüne gittiği, "Bizden başka avukatla görüşmeyeceksin" diye not yazıp, gösterdikten sonra yırttığı öğrenildi.
OKTAR'IN NOTU İLETİLDİ: SENİ SEVİYORUZ MÜGE SULTAN
AKP'ye yakın Yeni Şafak'ta yer alan habere göre ayrıca avukatlar, itirafçı olacağı anlaşılan Müge Öğütçü'yü Oktar'a bildirdi. Adnan Oktar da Öğütçü'ye iletilmesi için bir not yazıp avukatına teslim etti. Notta "Müge sultan seni çok seviyoruz, sen bir tanemizsin" yazdığı tespit edildi.
FİŞLEME LİSTELERİ ÇIKTI
Operasyonda grubun önde gelen isimlerinden Tarkan Yavaş'ın bilgisayarında bazı bilgiler ele geçirildiği belirtildi. Buna göre, cezaevindeki sanıkların avukatlarla yaptığı görüşmeler Yavaş'a iletildi, avukatların görüştüğü sanıkları itirafçı olup olmayacağına ilişkin fişlediği listeler bulundu. Bursa'da cezaevindeki 2 sanığın itirafçı olması üzerine, Yavaş'ın kadınlara baskı yapılması için talimat verdiği ortaya çıktı. Ayrıca davayla ilgilenen avukatların da Adnan Oktar tarafından tehdit edildiği öğrenildi.
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