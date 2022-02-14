Adnan Oktar’ın grubuna üye isimler The Times'a konuştu

14 Şubat 2022 Pazartesi, 13:00

Adnan Oktar’ın kurduğu ve Oktar’a bağlılık üzerinden bir araya gelmiş ve kapalı bir kült sistemi içinde yaşayan insanlar The Times'tan Louise Callaghan'a konuştu.

"TV vaizi ve onun taciz kültü" başlıklı haberde, "Türk televizyon yazarı Adnan Oktar, bazı kadın müritlerine işkence ve cinsel istismar da dahil olmak üzere suçlardan bin 75 yıl hapis cezasına çarptırıldı" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye’de 'kedicikler' olarak tanınan grubun kadın üyeleri ve 'aslanlar' olarak bilinen grubun erkek üyeleri, yaşadıkları korkunç günleri ve taciz olaylarını anlattı.

Aralarında bazılarının Oktar ile dini nikah kıydığı bilinen 'kedicikler'in cinsel istismara ve tacize maruz kaldığı daha önce dava dosyalarında ortaya çıkmıştı. Bu kez, Adnan Oktar’ın grubuna üye isimler, Oktar tutuklanmadan önce yıllarca maruz kaldıkları istismarı anlattı.

Gazete ayrıca, asıl adı Harun Yahya olan Oktar’ın, Darwin’in evrim teorisine karşı "İslami yaratılış" adını verdiği teoriyi savunduğu bir dizi kitabı bulunduğunu ve bunlarla tanındığını da belirtti.

"ANESTEZİ OLMADAN BURUN AMELİYATI OLDUM"

Sözcü'nün haberine göre; Oktar’ın kediciklerinden biri olan Seda Işıldar, 16 yaşındayken tarikat lideri tarafından cinsel istismara uğradığını, 20 yaşındayken genel anestezi olmadan burun estetiği olmaya zorlandığını söyledi. Işıldar, Oktar’ın 30’lu yaşlarındayken kendisini onunla evlenmeye zorladığını belirtirken, tam 8 yıl sonra kaçmayı başardığını ve Kanada’ya taşındığını aktardı.

"HAPİSHANEDE YAŞAMAK GİBİYDİ"

Adnan Oktar’ın grubuna 2006 yılında 24 yaşındayken katılan bir başka isim Ceylan Özgül de gazeteye yaptığı açıklamada, grupla birlikte yaşamayı ‘hapishanede yaşamaya’ benzetirken, Oktar’ın Türkiye’de ciddiye alınmadığını ancak yaşattıklarının ‘ciddi’ olduğunu söyledi.

Özgül de zorla anestezi olmadan burun ameliyatı geçirdiğini belirtirken, hala bu durumdan dolayı travma yaşadığını aktardı. Özgül The Sunday Times gazetesine, ‘Burnuma vurulan çekici hala hatırlıyorum. Çekiç ve keskiyi burnuma kaç kez vurduklarını sayıyordum” dedi.

Özgül, Oktar’la ilk tanıştığında eğlenceli olduğu için onunla konuşmayı sevdiğini ve onu ciddiye aldığını söyledi. Grubun uluslararası itibarının artmasına yardımcı olduğunu ve University College London dahil olmak üzere prestijli kuruluşlarla Oktar için konferanslar düzenlediğini aktardı. Ancak zaman geçtikçe hareketlerinin daha da fazla kısıtlandığını aktaran Özgül, kaldığı yerleşkenin çeşitli kameralarla sürekli izlendiğini söyledi.

GRUBA KADINLARI ÇEKMEKLE GÖREVLİ "ASLANLAR" KONUŞTU

Öte yandan, Sunday Times’a konuşan grubun ‘aslanlar’ olarak bilinen erkek üyelerinden biri olan Şahin, kendilerinin daha fazla kadını gruba çekmekle görevlendirildiklerini aktardı. Oktar’ın sayesinde lüks kıyafetler giyinen ve dış görünüşüne özen gösteren Şahin kısa sürede yakışıklılığı ile kadınlar için bir ‘yem’ haline geldi.

Kendisine ve diğer ‘aslanlara’ alışveriş merkezlerinde veya kafelerde nasıl takılacağını ve oradaki kadınlarla nasıl sohbet edeceğini ve onlara bir mankenlik ajansı için nasıl teklif götürülmesi gerektiğinin anlatıldığını aktardı.

Bu düzene ‘turnike sistemi’ adı verildiğini ve yıllar içinde sayısız kadının bu şekilde tarikata getirildiğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Adnan Oktar'ın “Suç işlemek amacıyla suç örgütü kurma", “Askeri casusluk", “FETÖ üyesi olmamakla birlikte FETÖ'ye yardım", "Birden fazla çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "Birden fazla kişiye karşı nitelikli cinsel istismar", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "Eziyet" ve “Kişisel verilen kaydedilmesi" gibi birçok suçtan toplamda bin 75 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmişti.

2018 yılında, Adnan Oktar’ın grubuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve diğer şehirlerdeki mülklerine polis baskınları yapılmış ve Adnan Oktar Suç Örgütü ile bağlantıları bilinen 171 kişi tutuklanmıştı.