Adnan Oktar'ın milyarlık serveti Hazine'ye devredildi

Yayınlanma: 26.10.2024 - 10:27

Güncelleme: 26.10.2024 - 10:27

Adnan Oktar ve organize suç örgütü davasında Yargıtay’ın temmuz ayında onadığı 8 bin 463 yıl 4 aylık cezanın ardından Oktar’ın en az 2 milyar lira değerindeki mal varlığı da mahkeme kararıyla Hazine’ye devredildi.

Karar doğrultusunda, Adnan Oktar örgütünün 61 lüks otomobil ve 17 villanın da bulunduğu bu mal varlıklarının devlete geçti.

T24'ün haberine göre; mahkeme kararı ile Oktar suç örgütünün mal varlıklarının devlete geçtiği ve örgütün mali gücünün önemli ölçüde devlet denetimi altına alındığı belirtildi.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar suç örgütü üyelerinin cezasını onamış; Oktar’a “suç örgütü kurma ve yönetme”, “cinsel istismar”, “eğitim hakkını engelleme” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” gibi suçlardan toplam 8 bin 463 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti.