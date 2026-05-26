Adres ve saat verdiler: Özgür Özel’in ‘Ankara’ programı açıklandı

26.05.2026 19:01:00
Haber Merkezi
CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, 30 Mayıs saat 14.00'te Ankara İl Başkanlığı Binası'nda halkla bayramlaşacak.
CHP Lideri Özgür Özel’in Ankara’daki bayramlaşma programı belli oldu. 

CHP Ankara İl Başkanlığı'nın duyurusunda Özel’in 30 Mayıs saat 14.00'te Ankara İl Başkanlığı Binası'nda halkla bayramlaşacağı belirtildi. 

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Değerli Ankaralılar, Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar; bayramın ülkemize barış, huzur ve dayanışma getirmesini dileriz.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılımlarıyla, Kurban Bayramı’nın 4. gününde gerçekleştireceğimiz bayramlaşma programımıza tüm halkımız davetlidir.

Tarih: 30 Mayıs 2026

Saat: 14.00

Yer: Ankara İl Başkanlığı Binası / Güvenpark"

