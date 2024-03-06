Afyonkarahisar Belediyesi Başkan Adayı Burcu Köksal'dan yeni açıklama: 'Sözlerim dil sürçmesi değil...'

Burcu Köksal Gazeteci Barış Yarkadaş'a açıklamalarda bulundu. Sözlerinin dil sürçmesi olmadığını dile getiren Köksal, Başkan seçilmesi halinde Afyonkarahisar'ı DEM Partililerle yönetmeyeceğini yineledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.03.2024 - 21:00
Afyonkarahisar Belediyesi Başkan Adayı Burcu Köksal'dan yeni açıklama: 'Sözlerim dil sürçmesi değil...'
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı Afyonkarahisar Seçim Koordinasyon Merkezi açılışı öncesinde konuşan CHP’nin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" ifadesini kullanmıştı.,

Sözleri gündem olan Burcu Köksal hakkında Barış Yarkadaş'tan bir iddia geldi. Televizyon programında konuşan Yarkadaş, Burcu Köksal'ın kendisine açıklamalarda bulunduğunu söyleyerek,

"Ben bugün Burcu Köksal’ı aradım. ‘Sadece sana açıklama yapacağım’ dedi. Burcu Köksal ‘Ben belediye başkanı seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi’ni DEM Partililerle yönetmeyeceğim. Ben bir dil sürçmesi sonucu değil verdiğim söz üzerine konuştum. Ben ilk günden beri bu sözü verdim. Bu sözümün de arkasındayım." dedi.




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