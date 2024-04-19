Afyonkarahisar Belediyesi'ndeki 'gizli kamera yuvası' ve 'böcek'lere inceleme başlatıldı

Yayınlanma: 19.04.2024 - 16:06

Güncelleme: 19.04.2024 - 16:12

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın belediye binasındaki makamında dinleme ve izleme cihazlarının bulunması üzerine Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Son günlerde yerel ve ulusal basına yansıyan Afyonkarahisar Belediye binasına gizli kayıt cihazları yerleştirildiği iddialarının mahiyetinin anlaşılabilmesi için Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca inceleme başlatılmıştır" denildi.

Afyonkarahisar Belediyesi'nde 'böcek' dinleme cihazları ve belediye başkanının makam odasını izleyen birgizli kamera yuvası görüntüleri ortaya çıkmıştı.

KÖKSAL: HER YERİ TARATTIRIYORUZ

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, belediye binasının üçüncü katında yer alan başkanlık makamı, özel kalem ve sekreterliğin bulunduğu odaların özel bir ekip tarafından arandığını ve "böcek" olarak bilinen dinleme cihazı bulunduğunu söylemişti. Köksal, "Şüphelenmeye başladım ve bayram boyunca da belediyeye gelip gittik ama şüpheler ciddi bir şekilde artınca bir tarama yapılmasını istedim. Ne var ne yok ortaya çıksın istedim. Dün itibarıyla bir tarama yapıldı. Dinleme cihazları, görüntü cihazlarıyla ilgili raporlama yapılacak. Başkanlık katının bulunduğu üçüncü kattaki her yeri tarattırıyoruz. Başka bir yerde de varsa bulunup çıkartılması için çalışma yapıyoruz. Teknik olarak aldığım bilgiye göre tespiti de çok zormuş. Kimin ne şekilde koyduğunun tespit edilmesi çok zormuş. Elimizden geldiğince bulmaya çalışacağız. Bundan sonra belediyede böyle şeylerin yaşanmaması için gereken tedbirleri alacağız" demişti.