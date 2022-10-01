Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Yılmaz Kırgel'in Amedspor'a yönelik sözleri tepki çekti

01 Ekim 2022 Cumartesi, 22:59

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Yılmaz Kırgel, Afyonspor ile Amedspor karşılaşması öncesi sosyal medyada çıkan konuşması tepkilere neden oldu.

Kırgel, söz konusu açıklamasında, "Gönlümüz sizlerle. Sizin işiniz futbol oynamak. Siz de onu gerçekten güzel yapıyorsunuz. Geri kalanı bize bırakın. Gerçekten Afyon’un sizin kazanmanıza ihtiyacı var. Hele hele Mersin’de yaşadığımız o terör eyleminden sonra gönlümden geçeni söylüyorum: Şöyle bir 5-0 eze eze yenerseniz, buradan onları göndeririz" ifadelerini kullanmıştı.

" />

Kırgel konuşmasıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Afyonkarahisar'da yapılacak Afyonspor-Amedspor maçı öncesi aldıkları tedbir ve önlemlerin denetlenmesi için stadyumda bulunduğu sırada oyuncular ile arasında geçen sohbetin izni ve bilgisi olmaksızın kaydedildiğini belirtti.

"MAKSADIMI AŞTIM"

Kırgel, şunları kaydetti:

Maksadım sporcularımıza devletimizin tüm güvenlik unsurlarının maçın ruhuna yakışır şekilde gerçekleşmesi ve sonuçlanması için görevi başında olduğunu anlatmaktan, sporun ruhuna yakışmayacak herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermemeleri gerektiğini ifade etmekten ve maçla ilgili motivasyonlarını artırma gayretinden ibarettir. Bir futbol karşılaşması üzerine kendi aramızda yaptığımız sohbetin bu noktaya çekilmesinden ve maksadımı aştığını anladığım sözlerimin yanlış anlamalara sebebiyet vermesinden dolayı duyduğum üzüntüyü ifade eder, müsabakanın sporun ruhuna uygun centilmenlik içerisinde geçmesini dilerim.

CHP'Lİ ÖZEL: İŞTE İKTİDARIN ÜLKEYİ GETİRDİĞİ SON NOKTA

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İşte iktidarın ülkeyi getirdiği son nokta. Bir kenti ve takımını bir terör örgütüyle özdeşleştiren bu anlayış terörle mücadelenin baş düşmanıdır. Bu kirli dilden bu nefret söyleminden bu ülkeyi hep birlikte kurtaracağız" tepkisini gösterdi.

İşte iktidarın ülkeyi getirdiği son nokta.



Bir kenti ve takımını bir terör örgütüyle özdeşleştiren bu anlayış terörle mücadelenin baş düşmanıdır.



Bu kirli dilden bu nefret söyleminden bu ülkeyi hep birlikte kurtaracağız. https://t.co/W4VPKpvKwt — Özgür Özel (@eczozgurozel) October 1, 2022

DİYARBAKIR BAROSU'NDAN SUÇ DUYURUSU

Diyarbakır Barosu ise söz konusu açıklamalar nedeniyle Kırgel hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

Diyarbakır Barosu’ndan yapılan açıklamada şöyle dendi:

Amedspor Kulübüne yönelik sözlü saldırıya ilişkin halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesim aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme ve bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkmasına dair söylemlerde bulunan şahıs hakkında TCK’nın 216. Maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulmuştur.