Ağaç tahribatını belgelemek isteyen Demokrat Partililerin kamerası gasp edildi

Yayınlanma: 17.11.2023 - 17:54

Güncelleme: 17.11.2023 - 17:54

Demokrat Parti İlçe Başkanı Muhammed Dursun Bulut ve çevreciler yapılan inşaatlar ve ağaç kesimi konusunda kamuoyunu bilgilendirmek için çekim yapmak istedi. Çekim sırasında üç güvenlik görevlisi, partililere kamera görüntülerini silmeye çalışarak müdahalede bulundu.

MÜDAHALE SONUCU GÖRÜNTÜLER SİLİNDİ

Güvenlik görevlilerinden birisi, partililerin üzerine yürüyerek tehditler savurdu. Bu sırada kamerayı almaya çalışırken fiziksel saldırıda bulunarak tartışma çıkardı ve kamerayı gasp etti.

Yaşananlar sonrasında çevre aktivistleri olayı kaydetmeye çalışsa da görüntüler müdahaleler sonucu silindi. Olayın yaşandığı bölgedeki çevre tahribatı ve aktivistlere yönelik bu tür engellemeler infiale neden oldu.