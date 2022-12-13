'AGD' krizi: Saadet Partisi özüre davet etti, CHP'li Yıldırım Kaya açıklama yaptı

13 Aralık 2022 Salı, 09:50

2023 Yılı Bütçesi ile ilgili TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Saadet Partisi Konya Milletvekili ve Gençlik Kolları Başkanı Abdulkadir Karaduman, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'yı Anadolu Gençlik Derneği'nden (AGD) özür dilemesi için Meclis kürsüsüne davet etti.

Karaduman CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'yı şu sözlerle kürsüye davet etti:

"Dün akşam Ankara Milletvekilimiz Sayın Yıldırım Kaya'nın sözlerinin bir kısmını hakikaten büyük bir üzüntüyle ve büyük bir hayretle takip ettim. İnancımıza, ahlakımıza, insaf ve vicdana sığmayan menfur bir saldırı üzerinden toptancı bir yaklaşımla bütün cemaatleri dernek ve vakıfları itham etmeye kalkışmak, ne adalete, ne izana, ne de vicdanla açıklanabilir. Hele ki ülkemizde milyonlarca gencin milli ve manevi değerlerle yetişmesine öncülük etmiş olan Anadolu Gençlik Derneğimizi itham etmeye çalışmak da kimsenin hakkı ve kimsenin haddi değildir. Ben bu vesileyle Sayın Kaya'yı da bu yanlıştan dönmeye ve bu kürsüde milletin kürsüsünden özür dilemeye davet ediyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum."

Abdulkadir Karaduman'ın davetinden sonra kürsüye çıkan Kaya, "Sözüm Anadolu Gençlik Derneği'ne değildir" diyerek özür diledi. Kaya'nın konuşması şöyle:

"Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Özdemir yerine Hatip'in ismimi vererek sanırım konuşmayı ya ben iyi anlatamadım ya da kendileri dinlememiş. Ben hiçbir inancı hiçbir kimliği hiçbir düşünceyi asla aşağılamadım, aşağılamam. Ama burada çok açık ve net bir şekilde. Milli Eğitim Bakanlığı'yla protokol yapan dernek ve vakıfların tamamına dönük eleştirel değil, bakana döndüm dedim ki bu protokolleri iptal et. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir milyon iki yüz elli bin öğretmeni var. On binlerce çalışanı var. Milli Eğitim Bakanlığı kendi işini kendisi rahatlıkla yapabilir. Vakıfların, derneklerin siyasal düşüncesi beni ilgilendirmiyor. Ama beni ilgilendiren Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin hiçbir derneğe, hiçbir vakfa peşkeş çekilmemesi gerekir. Buradan çok açık ve net şunu da söyleyeyim özellikle, özellikle Anadolu Gençlik Derneği'nin diğer derneklerle aynı özellikte olmadığının altını çiziyorum. Sözüm Anadolu Gençlik Derneği'ne değildir. Sözüm Milli Eğitim Bakanlığı'nın imzaladığı protokolleredir. İçerik de konuşmadım. Hiç kimse, hiç kimse ama Müslümanların ibadetini ve inancını siyasetin malzemesi yapamaz."

NE OLMUŞTU?

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği konuşmada üzerinde iktidara yakınlığıyla bilinen TÜRGEV, KADEM, TÜGVA, İlim Yayma Cemiyeti gibi kuruluşlarla birlikte Saadet Partisi'ne yakın AGD'nin isminin de bulunduğu bir kağıdı Genel Kurul'a göstererek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Eğitimden kestiğiniz parayı vakıf görünümlü istismarcı tarikatlara ve çok sevdiğiniz beşli çetelere peşkeş çektiniz. Milli Eğitim Bakanlığı ne yapıyor? MEB çocuklara tecavüzlerle anılan bu tarikatlara bu vakıflarla protokoller imzalıyor. Mahkemeler iptal etmesine rağmen ısrarla protokol imzalayanlardan hesap soracağız. Siz çocuklarımızın okullara değil, tarikatların kucağına atanlarsınız. Unutmayın geliyoruz.”