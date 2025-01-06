Ağıralioğlu’ndan İmralı çıkışı: ‘Umut hakkından yararlanamaz’

Yayınlanma: 06.01.2025 - 17:07

Güncelleme: 06.01.2025 - 17:07

Anahtar Parti lideri Yavuz Ağıralioğlu dün partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Ağıralioğlu, ekonomi üzerinden iktidarı eleştirdi. Ağıralioğlu, “Asgari ücretle ilgili herkes düzeltme talebinde bulunuyor. Önümüzdeki süreçte bu çığlıklar artacaktır. Memlekette geçim zorluğu seçim tercihlerini bir daha gözden geçirtir millete. Eğer geçimsizlik varsa millet seçimini sorgular” dedi.

İmralı görüşmelerine ilişkin de konuşan Ağıralioğlu, “Memleket yönetimini Öcalan'la istişare ederek yapmak devlete, Meclis’e, siyasete, şehide, şühedaya hakarettir” diyerek “Size bu oyunu oynattırmayacağız. Size, devletin milletin hakkını bir cinayet şebekesiyle konuşma tiyatrosu oynattırmayacağız” ifadelerini kullandı.

‘AKLINIZ 25 YILDIR NEREDE’

“25 yıldır şehit olan evlatlarımızın hesabını kim verecek?” sorusunu yönelten Ağıralioğlu, “Öcalan 99’da yakalandığında, ‘Benim anam Türk, Türk devletinin de emrindeyim’ dedi. Tayyip Bey ‘Efendim idamı biz kaldırmadık, Devlet bey kaldırdı. Devlet bey kaldırmasaydı biz gereğini yaparız’ dediği konuşmasını izlesin. Ecevit’in, Mesut Yılmaz’ın ve Devlet Bahçeli’nin imzası var. Tayyip Bey demiş ki, ‘bu can bu bedende olduğumuz müddetçe, biz iktidarda olduğumuz müddetçe, bu Öcalan'la ilgili böyle bir muhataplığı asla kabul etmeyiz.’ Böyle demenin bir riski var Türk siyasetinde. Böyle deyince tam tersi oluyor. Devlet Bey de şimdi eklendi” diye konuştu.

‘SURİYE’DE PKK DEVLETİNE RAZI OLMAYACAĞIZ’

“Suriye’de bir PKK devletine razı olmayacaklarını” vurgulayan Ağıralioğlu, “Siz kamuoyunda bir siyasi sürecin operasyonunu yapıyorsunuz. Güya kan dursun, silahlar bırakılsın diye Suriye’deki, PYD’ye meşruiyet alanı açmaya çalışıyorsunuz. Razı olmayacağız. Üniter Devlet yapımımızın bozdurmasına, 2 bayraklı, 2 başkentli bir devlete gidecek sürece, Anayasa’da bir daha seçilme heveslerinin arkasına gizlenmiş bir federasyon hevesine razı olmayacağız” dedi.

Terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan’ın Türk milletinin muhatabı olmadığını belirten Ağıralioğlu, “Öcalan Türkler'in temsilcisi değildir. Öcalan bir canidir. Bir cinayet şebekesinin başıdır. Umut hakkından falan da yararlanamaz. Nasıl oluyor da 25 yılda umut hakkına geliyor MHP Genel Başkanı? Ne laf var ama? Terörün bittiğini söylesin Umut Hakkı'na bakarmışız. 99’da da bitti terör. Gün aşırı evlatlarımız vuruluyor. Ne söylediğinizi kendiniz de bilmiyorsunuz. Benim meşruiyet problemim yoktur demenin de size bedelini ödeteceğiz. Milletiniz ilk defa yapıp ettiklerinizden utanır durumdadır. Milletiniz ilk defa bu heves ettiklerinizden, bu hevesin arkasında kendinize sağlamaya çalıştırdığınız konfor beklentinizin farkındadır” ifadelerini kullandı.

‘RANDEVU TALEP EDECEKLERİ İNSANLAR DEĞİLİZ’

Öcalan ile görüşen heyetin Anahtar Parti’den randevu talebi olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Ağıralioğlu, “Biz randevu talep edecekleri insanlar değiliz onların. Bizim kapımıza DEM gelemez. Bizim kapımıza Öcalan'a ‘sayın’ diyenler gelemez. DEM ancak şöyle gelebilir, Öcalan'a katil der gelir. PKK'ya terör örgütü der gelir. PKK'ya terör örgütü diyemeyen kimse gelemez” dedi.