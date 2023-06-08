Ağırel’e tazminat talebine ret
Gazetemizin yazarı Murat Ağırel ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın yazdıkları kitaplarla ilgili açılan tazminat davalarında karar çıktı.
Murat Ağırel ve yayıncı Kırmızı Kedi Yayıncılık aleyhine “VurgunParsel Parsel 2” Kitabı için, AKP meclis üyesi Ali Gökşin, 20 bin TL’lik manevi tazminat talebiyle dava açıp, aynı zamanda da kitabın toplatılarak imha edilmesini talep etmişti. Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dün görülen davada ise mahkeme, davanın reddedilmesine karar verdi.
Yine Başarır’ın yazdığı “Beşli Çete” kitabıyla ilgili de MFA Taahhüt İnş ve Tic AŞ ve Cihan Şimşek; Başarır, Kırmızı Kedi Yayıncılık ve yayınevinin kurucusu Haluk Hepkon aleyhine 400 bin TL’lik manevi tazminat davası açmış, kitabın toplatılmasını talep etmişti. Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesi’de görülen budavada da mahkeme davanın reddine karar verdi
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