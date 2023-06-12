Yayınlanma: 12.06.2023 - 11:03

Güncelleme: 12.06.2023 - 11:03

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nin ardından İYİ Parti'de yaşanan hareketlilik devam ediyor. Son olarak İYİ Parti 27. dönem İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray'ın ardından; İYİ Parti'nin kurucularından ve İstanbul Milletvekili Ahat Andican da partisinden istifa ettiğini açıkladı. Peki, Ahat Andican kimdir, nereli, kaç yaşında? Ahat Andican İYİ Parti'den neden istifa etti? İşte, Ahat Andican hakkında merak edilenler...

AHAT ANDİCAN KİMDİR?

Abdul Ahat Andican, Özbekistanlı göçmen bir ailenin çocuğu olarak 1951 yılında Afganistan’ın Kunduz şehrinde dünyaya geldi. Babasının adı Hacı Yoldaş, annesinin adı Bibi Hacire’dir. Ailesiyle birlikte 1953 yılında Türkiye’ye göç etti ve ailesi Akşehir'e yerleşti.

Abdul Ahat Andican, ilk ve orta öğrenimini Akşehir'de tamamladıktan sonra 1968 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne girdi ve 1974 yılında doktor oldu. Askerlik görevini bitirdikten sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı'na asistan olarak girdi. 1980 yılında Genel Cerrahi Uzmanı, 1984 yılında Doçent ve 1991 yılında profesör olarak akademik kariyerini sürdürdü. Aynı Fakültede Genel Cerrahi Uzmanlığı yaptı. 1984 yılında Ahat Andican ve arkadaşlarının çalışmalarıyla ile 12 Eylül darbesi sonrasında kapatılan Türkistanlılar Kültür ve Sosyal Yardım Derneği yeniden kuruldu, dernek başkanlığına Ahat Andican seçildi.

Andican, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı ve Öğretim Üyeliği yaptı. 2003-2016 yılları arasında Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliği yaptı.

Ahat Andican, 20. ve 21. dönemde Anavatan Partisi'nden İstanbul milletvekili seçildi. 55. Hükûmet'te Devlet Bakanlığı ve Hükûmet Sözcülüğü yaptı. Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde MHP'den İstanbul 2. bölge milletvekili adayı olduysa da seçilemedi. İYİ Parti'ye katıldı. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde İstanbul milletvekili seçildi.

8 Temmuz 2018 tarihinde TBMM İYİ Parti Grup Başkanı seçildi ve 8 Kasım 2018 tarihinde grup başkanlığı görevinden istifa etti.

Ahat Andican, 12 Haziran 2023 tarihinde İYİ Parti'den istifa ederek ayrılma kararı aldı.

AHAT ANDİCAN ÖZEL HAYATI

İstanbul Başakşehir'de adını taşıyan bir ortaokul bulunmaktadır. Ahat Andican evli ve 2 çocuk babasıdır.

AHAT ANDİCAN İYİ PARTİ'DEN NEDEN İSTİFA ETTİ?

İYİ Parti'nin kurucularından ve İstanbul Milletvekili Ahat Andican da partisinden istifa ettiğini açıkladı.

İstifasını kişisel sosyal medya hesabından duyuran Andican, "Ne yazık ki bugün geldiğimiz noktada İYİ Parti Yönetimi ile siyasal ve yapısal açıdan uyumlu bir çalışma yürütme imkanı kalmamış durumdadır" dedi.

"PARTİSİZ MUHALEFET' SAFLARINA KATILMIŞ BULUNUYORUM"

Andican, "Partisiz muhalefet' saflarına katılmış bulunuyorum. Bugünden sonra sade bir vatandaş olarak bulabildiğim her mecrada yukarıda tanımladığım zihniyete karşı mücadeleyi sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.