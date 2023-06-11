Scott Carson kimdir? Scott Carson hangi takımlarda oynadı?

Yayınlanma: 11.06.2023 - 17:13

Güncelleme: 11.06.2023 - 17:14

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 11 yıldır kupa mücadelesi veren Manchester City'nin özlemi İstanbul'da sona erdi. Manchester City'nin yedek kalecisi Scott Carson, 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi finali için geldiği İstanbul'dan yine kupayla ayrıldı.

37 yaşındaki İngiliz file bekçisi, 2004-2005 sezonunda oynanan Milan-Liverpool finalinde de Liverpool'un yedek kalecisi olarak kadroda yer almış ve takımıyla şampiyonluğa uzanmıştı.

SCOTT CARSON KİMDİR?

3 Eylül 1985 yılında İngiltere'de doğdu.

SCOTT CARSON HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Scott Carson futbola 2000 yılında başladı. 2003'te İngiltere'nin köklü takımlarından Leeds United'a gitti. 2004 yılında yeni bir sözleşme teklifi götürdü ama Liverpool'a 750,000 Euro karşılığında transfer oldu. Temmuz 2008'de 3.250.000 Euro karşılığında West Bromwich takımına transfer oldu. 24 Haziran 2011 tarihinde 1.250.000 Euro karşılığında Bursaspor'a transfer oldu. 2 yıl Bursaspor'da forma giydikten sonra 2012-2013 sezonu sonrasında takımdan ayrıldı. 2013 tarihinde Wigan Athletic kulübü Scott Carson ile 1 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı.