Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel kimdir? Cüneyt Yüksel hangi partiden?

Yayınlanma: 12.06.2023 - 10:24

Güncelleme: 12.06.2023 - 10:24

Şarkıcı Melek Mosso, Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi’nin bu yıl 57’ncisini düzenlediği Uluslararası Kiraz Festivali’nde sahne aldı. Mosso burada AKP'li Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel birlikte "Bir başkadır benim memleketim" şarkısını da söyledi. İktidara yakın isimler ise Başkan Yüksel'in istifasını istedi.

CÜNEYT YÜKSEL KİMDİR?



Cüneyt Yüksel, 1977 yılında doğdu.Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibi olan Yüksel, Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

CÜNEYT YÜKSEL'İN SİYASİ YAŞAMI

Aktif siyasi hayatına Adalet ve Kalkınma Partisi’nde (AKP) başlayan Cüneyt Yüksel, AKP okul sorumluluğu, ilçe başkan yardımcılığı, il başkan yardımcılığı, ilçe başkanlığı ve belediye başkan aday adaylığı sürecine kadar da AKP Tekirdağ İl Başkanlığı görevinde bulundu.31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde belediye başkanı seçildi.

Yaşamı boyunca çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında görev alan Yüksel, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği ve İnşaat Komitesi Başkanı olarak görev yaptı, halen Tekirdağ MÜSİAD üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

CÜNEYT YÜKSEL'İN ÖZEL YAŞAMI

Cüneyt Yüksel, evli ve 3 çocuk babasıdır.