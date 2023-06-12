Ahat Andican'ın istifasının ardından İYİ Partili Buğra Kavuncu'dan dikkat çeken paylaşım

İYİ Parti’den gelen peş peşe istifa haberleri sonrası Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Kavuncu, "Allah bizleri tek derdi memleket sevdası olanlarla yoldaş, ülküdaş yapsın" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.06.2023 - 14:21
Ahat Andican'ın istifasının ardından İYİ Partili Buğra Kavuncu'dan dikkat çeken paylaşım
Abone Ol google-news

İYİ Parti kurucularından Ahat Andican'ın istifası sonrası İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu'nun paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Kavuncu'nun paylaşımı, zamanlaması sebebiyle Andican'a ve partideki istifalara bir tepki olarak yorumlandı.

"TEK DERDİ MEMLEKET SEVDASI OLANLARLA..."

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir mesaj paylaşan Kavuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Rahmetli Galip Erdem diyor ki; 'Bizler davayı Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkaracaktık. Bin zahmet ve acılar çekerek tırmandık. Zirvede sevincimiz sonsuzdu. Ama bir noksanımız olduğunu fark ettik. Davayı dağın eteklerinde unutmuştuk. Meğer biz davayı değil kendimizi dağın zirvesine çıkartmıştık. 'Tek derdi zirveye çıkmak olanlarla yük taşıyamazsınız, zaman ilerledikçe yükün bizzat kendisi olurlar. Allah bizleri tek derdi memleket sevdası olanlarla yoldaş, ülküdaş yapsın!"


Ahat Andican İyi Parti Buğra Kavuncu

İlgili Haberler

Ahat Andican kimdir, nereli, kaç yaşında? Ahat Andican İYİ Parti'den neden istifa etti?

Ahat Andican kimdir, nereli, kaç yaşında? Ahat Andican İYİ Parti'den neden istifa etti?
Son dakika... İYİ Parti'nin kurucularından Ahat Andican istifa etti

Son dakika... İYİ Parti'nin kurucularından Ahat Andican istifa etti
İYİ Partili Poyraz'dan 'Meral Akşener' eleştirilerine yanıt: 'Samimiyet ve usul sorunu olduğu açık'

İYİ Partili Poyraz'dan 'Meral Akşener' eleştirilerine yanıt: 'Samimiyet ve usul sorunu olduğu açık'

En Çok Okunan Haberler