Ahat Andican'ın istifasının ardından İYİ Partili Buğra Kavuncu'dan dikkat çeken paylaşım

Yayınlanma: 12.06.2023 - 14:21

Güncelleme: 12.06.2023 - 14:24

İYİ Parti kurucularından Ahat Andican'ın istifası sonrası İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu'nun paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Kavuncu'nun paylaşımı, zamanlaması sebebiyle Andican'a ve partideki istifalara bir tepki olarak yorumlandı.

"TEK DERDİ MEMLEKET SEVDASI OLANLARLA..."

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir mesaj paylaşan Kavuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Rahmetli Galip Erdem diyor ki; 'Bizler davayı Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkaracaktık. Bin zahmet ve acılar çekerek tırmandık. Zirvede sevincimiz sonsuzdu. Ama bir noksanımız olduğunu fark ettik. Davayı dağın eteklerinde unutmuştuk. Meğer biz davayı değil kendimizi dağın zirvesine çıkartmıştık. 'Tek derdi zirveye çıkmak olanlarla yük taşıyamazsınız, zaman ilerledikçe yükün bizzat kendisi olurlar. Allah bizleri tek derdi memleket sevdası olanlarla yoldaş, ülküdaş yapsın!"