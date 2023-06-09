İYİ Partili Poyraz'dan 'Meral Akşener' eleştirilerine yanıt: 'Samimiyet ve usul sorunu olduğu açık'

Genel Başkan Meral Akşener'e yönelik yapılan eleştirilere Twitter'dan yanıt veren İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, "Sosyal medyayı başvuru merkezi yapmanın bir samimiyet ve usul sorunu olduğu açıktır" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.06.2023 - 09:37
İYİ Partili Poyraz'dan 'Meral Akşener' eleştirilerine yanıt: 'Samimiyet ve usul sorunu olduğu açık'
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İYİ Parti Genel Sekreteri ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından başlayan parti içi tartışmalarla ilgili açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Poyraz, Meral Akşener'e yönelik eleştirilere de yanıt verdi.

"SAMİMİYET VE USUL SORUNU..."

Poyraz şu ifadeleri kullandı:

"Parti içi demokrasiyi, terbiyesizlikle ve hepimiz için umut olan Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener‘e karşı hadsizlikle karıştıranların hem kendi hayatlarına hem de büyük mücadeleler vererek kurduğumuz İYİ Parti‘mize de bir faydaları olamaz. Parti yetkili organları yerine sosyal medyayı başvuru merkezi yapmanın da bir samimiyet ve usul sorunu olduğu açıktır."


İyi Parti Uğur Poyraz

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