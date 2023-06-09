İYİ Partili Mehmet Aslan eleştirilere sert çıktı: 'Meral Akşener olmasaydı...'
İYİ Partili Mehmet Aslan, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partililere sert çıktı. Aslan "Meral Akşener olmasa İYİ Parti olmazdı" diyerek sert mesajlar verdi.
Cumhurbaşkanı seçiminin ardından başlayan İYİ Parti'de yaşanan karışıklık devam ederken, partinin genç yüzlerinden Mehmet Aslan çarpıcı bir çıkış yaptı.
"NANKÖRCE ÇİRKEFLEŞMEYE BAŞLADINIZ!"
Aslan, isim vermeden yaptığı paylaşımında "Size siyaset yapma fırsatı verdi ama siz istediğiniz ama hak etmediğiniz yerlere gelemediniz diye nankörce çirkefleşmeye başladınız!" dedi.
Aslan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"Meral Akşener olmasaydı İYİ Parti olmazdı. Size siyaset yapma fırsatı verdi ama siz istediğiniz ama hak etmediğiniz yerlere gelemediniz diye nankörce çirkefleşmeye başladınız! Sizden zaten bir şey olmayacağı işte bu sefil karakterinizden belli… Bilin ki Liderimiz Meral Akşener."
En Çok Okunan Haberler
-
- 85 milyonun e-Devlet verileri çalındı!
- MGK bildirisinde kritik 'Suriyeli' mesajı
- Final öncesi dünya yıldızlarını bir araya getirecek!
- Merkez Bankası'nın yeni başkanı belli oldu
- Yandaştan damada ağır sözler
- Gerici teklif raftan iniyor
- İki tramvay kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
- 'AKP ile işbirliği yaparsa şaşırmam'
- Cumhuriyet'ten zorunlu açıklama
- Emniyet müdürü gece kulübü mü satın aldı?