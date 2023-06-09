İYİ Partili Mehmet Aslan eleştirilere sert çıktı: 'Meral Akşener olmasaydı...'

İYİ Partili Mehmet Aslan, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partililere sert çıktı. Aslan "Meral Akşener olmasa İYİ Parti olmazdı" diyerek sert mesajlar verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.06.2023 - 17:33
İYİ Partili Mehmet Aslan eleştirilere sert çıktı: 'Meral Akşener olmasaydı...'
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Cumhurbaşkanı seçiminin ardından başlayan İYİ Parti'de yaşanan karışıklık devam ederken, partinin genç yüzlerinden Mehmet Aslan çarpıcı bir çıkış yaptı. 

"NANKÖRCE ÇİRKEFLEŞMEYE BAŞLADINIZ!"

Aslan, isim vermeden yaptığı paylaşımında "Size siyaset yapma fırsatı verdi ama siz istediğiniz ama hak etmediğiniz yerlere gelemediniz diye nankörce çirkefleşmeye başladınız!" dedi.

Aslan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Meral Akşener olmasaydı İYİ Parti olmazdı. Size siyaset yapma fırsatı verdi ama siz istediğiniz ama hak etmediğiniz yerlere gelemediniz diye nankörce çirkefleşmeye başladınız! Sizden zaten bir şey olmayacağı işte bu sefil karakterinizden belli… Bilin ki Liderimiz Meral Akşener."


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