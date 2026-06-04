Ahmet Akın, DJ Mahmut Orhan ile bir araya geldi: 'Coşkumuz bir başka oldu'

Elektronik müzik dünyasının tanınan isimlerinden DJ Mahmut Orhan, bu kez Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Kürse köyünde sahneye çıktı. Orhan'ın köylülerle birlikte eğlendiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

TOMORROWLAND'DEN KÖY MEYDANINA

Tomorrowland başta olmak üzere birçok uluslararası festivalde sahne alan Mahmut Orhan, bu kez ailesinin köklerinin bulunduğu Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Kürse köyünde sahne kurarak hemşehrileriyle buluştu.

Kürse köyünde düzenlenen etkinliğe çevre mahallelerden de çok sayıda kişi katıldı.

AHMET AKIN, MAHMUT ORHAN'I ZİYARET ETTİ

Köydeki konser görüntüleriyle gündem olan Orhan'ın ziyaretçisi ise Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın oldu.

Hakkındaki 'AKP'ye geçecek' iddialarını yalanlayan, CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararının ardından geçen günlerde Özel ve Kılıçdaroğlu cepheleri arasında "arabulucu" olacağı iddia edilen Akın, DJ Mahmut Orhan ile bir araya geldi.

Akın, o anları sosyal medya hesabından da paylaştı.

Akın, Mahmut Orhan'ı etiketlediği paylaşımında "Balıkesir’imizden dünyaya açılan bir başarı hikâyesi olan Mahmut Orhan, doğup büyüdüğü köyünde konser verince gururumuz da coşkumuz da bir başka oldu" ifadelerini kullandı.

Balıkesir’imizden dünyaya açılan bir başarı hikâyesi olan Mahmut Orhan, doğup büyüdüğü köyünde konser verince gururumuz da coşkumuz da bir başka oldu. 🩵@MahmutOrhann pic.twitter.com/O36gLsdG3D — Ahmet AKIN 🇹🇷 (@ahmetakin) June 4, 2026

KILIÇDAROĞLU'NU ZİYARET EDEN İLK İSİM OLMUŞTU

CHP'ye yönelik 'mutlak butlan' kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki evine ilk ziyaret Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından yapılmıştı.

Akın, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada "Herkesin gönlü rahat olsun. Hep beraber bunun üstesinden geleceğiz. Bunlar olağan şeyler, birlik-beraberlik içerisinde ayağa kalkacağız. Unutmayın ki Cumhuriyet Halk Partisi, bu ülkeyi kuran parti her zaman birlik beraberlikle, kucaklayıcılıkla yoluna devam eder. Bunlar olağan şeyler” ifadelerini kullanmıştı.