16.01.2026 15:55:00
Ahmet Akın, Özgür Özel'le görüştü

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edeceği iddialarını yalanlamasının ardından CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa edeceği iddialarını yalanlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ziyaretinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. 

Ahmet Akın paylaşımında "CHP Genel Merkezimizde, Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel'i ziyaret ettim. Çalışmalarımız hakkında bilgi ve görüş alışverişinde bulunduk. Sn. Genel Başkanımıza misafirperverlikleri ve değerli görüşleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Akın, bir süredir AKP'ye geçeceği yönünde ortaya atılan iddiaları "Ben CHP'nin mensubuyum,  AK Partili, MHP'li arkadaşlarımla istişare ediyorum. Genel Merkezlerine gidiyorum. CHP zaten benim partim. Ben hizmette partizanlığı reddediyorum" diyerek reddetmişti. 

 

